АТЕШ вдруге провели розвідку бази військових РФ під Сімферополем — фото

У тимчасово окупованому Криму партизани знову провели розвідку військової бази російських загарбників, розташовану в Сімферопольському районі в Перевальному.

Що виявили партизани під час другої розвідки

Як зазначає рух, під час цієї вилазки партизани провели дорозвідку "того, що не встигли минулого разу".

Наші агенти знову навідалися до 126 окремої бригади берегової оборони у н.п. Перевальне, Сімферопольського району, - йдеться у публікації. Поширити

Представники підпілля додали, що оперативно доправили Силам оборони України оновлені дані.

Крім того, партизани провели таємницю зустріч із російськими мобілізованими з цієї бригади інтервентів, які є членами кримського підпілля.

В "Атеш" уточнили, що більшість первісного складу 126-ї бригади окупантів вже перестали існувати після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зараз переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку. Агенти в бригаді розповідають про бардак і свавілля командного складу щодо мобілізованих. Від штучного блокування виплат до вимагання різного ступеня, - йдеться у повідомленні. Поширити

Представники Сил спротиву додали, що вивчають настрій для бунту для майбутнього вербування ще більшої кількості ворожих солдатів.

Військові РФ перекидають до Євпаторії ремонтну техніку

АТЕШ 7 листопада зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію «Товарна» у Євпаторії.

Як зазначає партизанський рух, серед цікавого – РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.