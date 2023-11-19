Військові РФ посилили патрулювання у Джанкої. АТЕШ назвав причину
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ посилили патрулювання у Джанкої. АТЕШ назвав причину

Армія РФ
Джерело:  АТЕШ

Російські окупанти посилили патрулювання Джанкоя у Криму. За  даними партизанів, місто патрулюють групи військових із 4-5 осіб.

У Джанкої посилили патруль

У місті Джанкой у Криму у зв'язку з роботою партизанів була дана команда на посилення патрулювання міста.

Про це стало відомо після того, як партизани "Атеш" проникли до лав військової міської поліції.

Тепер, за даними партизанів, місто патрулюють групи військових із 4-5 осіб.

Яка ситуація у Джанкої

2 листопада на території тимчасово окупованого Криму фіксують прибуття нових російських мобілізованих. Серед них велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин РФ.

За інформацією, отриманою від партизанів, до Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян.

За даними представників підпілля, мобілізовані військовослужбовці ЗС РФ щодня прибувають у Джанкой поїздами та автобусами.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

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