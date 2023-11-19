Военные РФ усилили патрулирование в Джанкое. АТЕШ назвал причину
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ усилили патрулирование в Джанкое. АТЕШ назвал причину

АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Российские оккупанты усилили патрулирование Джанкоя в Крыму. По данным партизан, город патрулируют группы военных из 4-5 человек.

В Джанкое усилили патруль

В городе Джанкой в Крыму в связи с работой партизан была дана команда по усилению патрулирования города.

Об этом стало известно после того, как партизаны "Атеш" проникли в ряды военной городской полиции.

Теперь, по данным партизан, город патрулируют группы военных из 4-5 человек.

Какая ситуация в Джанкое

2 ноября на территории временно оккупированного Крыма фиксируют прибытие новых мобилизованных российских. Среди них большое количество бурят, якутов, уйгуров и других представителей нацменьшинств РФ.

По информации, полученной от партизан, к Джанке прибыла новая партия мобилизованных россиян.

По данным представителей подполья, мобилизованные военнослужащие ВС РФ ежедневно прибывают в Джанкой поездами и автобусами.

Кроме того, недавно сообщалось, что у российских окупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов.

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