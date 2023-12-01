Партизаны АТЕШ продолжают следить за российскими оккупантами в Крыму — фото

АТЕШ следят за российскими оккупантами

Партизаны АТЕШ снова разведали ценную информацию о местонахождении российских оккупантов в Крыму.

И сообщили об этом в своем Telegram-канале.

АТЕШ продолжает следить за перемещениями оккупантов в Бахчисарае Поделиться

Наши агенты обнаружили одинокий бензовоз, направляющийся со стороны трассы «Таврида» в Бахчисарай. Нам известно, что одно из мест размещения русских военных в городе, дом по улице Серова 13. Поделиться

Агенты АТЕШ фиксируют все передвижения оккупантов. Мы АТЭШ, мы видим ВСЕ! Поделиться

АТЕШ раздобыл новые данные о штабе российских оккупантов

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ имеет новые достижения на ниве разведки.

Об этом вышло сообщение на Telegram-странице движения.

Наш агент провел разведку штаба и самой воинской части 13140 (810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты) в Севастополе. Активность личного состава высока как на территории воинской части, так и возле нее. Также большое количество военной техники как автомобильной, так и бронетехники, а также гражданской принадлежит оккупантам. Поделиться

Партизаны сообщают, что указанный объект хорошо охраняется, есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру. Именно подразделения 810-й бригады войск России понесли значительные потери во время войны против Украины.

Наши источники в бригаде сообщают, что после начала наступления ВСУ на левом берегу Херсонской области у бригады большое количество 200-х и 300-х. Командование бригады не справляется с доукомплектацией подразделения и не может произвести запланированную ротацию. Это приводит к недовольству среди рядового состава и отказу вести боевые действия. Поделиться