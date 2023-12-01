Партизаны АТЕШ продолжают следить за российскими оккупантами в Крыму — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ нашло местонахождение российских военных подразделений в Бахчисарае.
АТЕШ следят за российскими оккупантами
Партизаны АТЕШ снова разведали ценную информацию о местонахождении российских оккупантов в Крыму.
И сообщили об этом в своем Telegram-канале.
АТЕШ раздобыл новые данные о штабе российских оккупантов
Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ имеет новые достижения на ниве разведки.
Об этом вышло сообщение на Telegram-странице движения.
Партизаны сообщают, что указанный объект хорошо охраняется, есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру. Именно подразделения 810-й бригады войск России понесли значительные потери во время войны против Украины.