На Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад 600 окупантів та 16 бронемашин — Тарнавський

За добу армія РФ втратила в операційній зоні ОСУВ “Таврія” 629 осіб. Також наші воїни повністю знищили 3 танки та 3 артсистеми.

Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку російські окупанти продовжують атакувати Сили оборони піхотою за підтримки бронетехніки та авіації. За минулу добу відбулося 49 бойових зітнень та майже 900 артобстрілів.

Водночас ворог напередодні втратив понад 600 окупантів та 44 одиниці військової техніки, серед яких комплекс "Муром-М", знищено три ворожих склади боєприпасів.

Подробиці щодо ситуації на цій ділянці фронту розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" російські окупанти активно кидають в атаки свою піхоту. Її підтримує бронетехніка та авіація. За останню добу на Таврійському напрямку відбулося 49 бойових зіткнень, зафіксовано 890 артилерійських обстрілів та 18 авіаційних ударів. Поширити

Водночас окупанти продовжують зазнавати значних втрат.

За добу ворог втратив в операційній зоні ОСУВ “Таврія” 629 осіб. Також наші воїни повністю знищили 3 танки, 3 артсистеми та 16 інших бронемашин. Серед цього 2С19 "Мста-С" та 6 бронетранспортерів БТР-82, – зазначив Тарнавський. Поширити

Українські воїни продовжують тримати оборону на Авдіївському напрямку. За добу вони знищили 44 одиниці військової техніки, серед яких – російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". За допомогою таких комплексів ворог виявляє та відстежує розміщення й пересування українських сил. Камера комплексу затна розрізнити людину на відстані до 10 км, а тепловізор "бачить" людину на відстані в 4 км, а автомобіль – до 8 км.

Також перестали існувати 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупантів. Ще 28 одиниць техніки ворога пошкоджено, – додав Тарнавський. Поширити

Він також констатував, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Втрати Росії на війні в Україні

Росія від початку свого вторгнення в Україну суттєво занижувала цифри щодо загиблих військових.

Останнім часом Кремль взагалі не дає офіційної інформації про свої втрати у війні.

За даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року по ранок 1 грудня 2023-го на українській землі ліквідували щонайменше 330 040 військовослужбовців і найманців російської армії.

За добу 30 листопада 2023 року ЗСУ знищили 1280 російських окупантів.