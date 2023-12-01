На Таврийском направлении ВСУ уничтожили более 600 оккупантов и 16 бронемашин — Тарнавский

За сутки армия РФ потеряла в операционной зоне ОСУВ "Таврия" 629 человек. Также наши воины полностью уничтожили 3 танка и 3 артсистемы.

Успехи ВСУ на Таврийском направлении

На Таврийском направлении российские оккупанты продолжают атаковать Силы обороны пехотой при поддержке бронетехники и авиации. За прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений и почти 900 артобстрелов.

В то же время враг накануне потерял более 600 оккупантов и 44 единицы военной техники, среди которых комплекс "Муром-М", уничтожены три вражеских склада боеприпасов.

Подробности по ситуации на этом участке фронта рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" российские оккупанты активно бросают в атаки свою пехоту. Ее поддерживает бронетехника и авиация. За последние сутки на Таврическом направлении произошло 49 боевых столкновений, зафиксировано 890 артиллерийских обстрелов и 18 авиационных ударов. Поделиться

В то же время оккупанты продолжают нести значительные потери.

За сутки враг потерял в операционной зоне ОСУВ “Таврия” 629 человек. Также наши воины полностью уничтожили 3 танка, 3 артсистемы и 16 других бронемашин. Среди этого 2С19 "Мста-С" и 6 бронетранспортеров БТР-82, – отметил Тарнавский. Поделиться

Украинские воины продолжают держать оборону на Авдеевском направлении. В сутки они уничтожили 44 единицы военной техники, среди которых – российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Посредством таких комплексов враг обнаруживает и отслеживает размещение и передвижение украинских сил. Камера комплекса отличает человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор "видит" человека на расстоянии в 4 км, а автомобиль - до 8 км.

Также перестали существовать 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупантов. Еще 28 единиц техники врага повреждены, – добавил Тарнавский. Поделиться

Он также констатировал, что силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Потери России на войне в Украине

Россия с начала своего вторжения в Украину существенно занижала цифры по поводу погибших военных.

В последнее время Кремль вообще не дает официальной информации о своих потерях в войне.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года до утра 1 декабря 2023-го на украинской земле ликвидировали по меньшей мере 330 040 военнослужащих и наемников российской армии.

За сутки 30 ноября 2023 года ВСУ уничтожили 1280 российских оккупантов.