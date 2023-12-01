На Таврийском направлении ВСУ уничтожили более 600 оккупантов и 16 бронемашин — Тарнавский

За сутки армия РФ потеряла в операционной зоне ОСУВ "Таврия" 629 человек. Также наши воины полностью уничтожили 3 танка и 3 артсистемы.
Успехи ВСУ на Таврийском направлении
На Таврийском направлении российские оккупанты продолжают атаковать Силы обороны пехотой при поддержке бронетехники и авиации. За прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений и почти 900 артобстрелов.
В то же время враг накануне потерял более 600 оккупантов и 44 единицы военной техники, среди которых комплекс "Муром-М", уничтожены три вражеских склада боеприпасов.
Подробности по ситуации на этом участке фронта рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
В то же время оккупанты продолжают нести значительные потери.
Украинские воины продолжают держать оборону на Авдеевском направлении. В сутки они уничтожили 44 единицы военной техники, среди которых – российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Посредством таких комплексов враг обнаруживает и отслеживает размещение и передвижение украинских сил. Камера комплекса отличает человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор "видит" человека на расстоянии в 4 км, а автомобиль - до 8 км.
Он также констатировал, что силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Потери России на войне в Украине
Россия с начала своего вторжения в Украину существенно занижала цифры по поводу погибших военных.
В последнее время Кремль вообще не дает официальной информации о своих потерях в войне.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года до утра 1 декабря 2023-го на украинской земле ликвидировали по меньшей мере 330 040 военнослужащих и наемников российской армии.
За сутки 30 ноября 2023 года ВСУ уничтожили 1280 российских оккупантов.
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