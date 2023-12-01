ВСУ уничтожили 1280 российских оккупантов за сутки — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 06.00 01 декабря 2023 года относительно российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 1 ракетный и 71 авиационный удар, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередные авиационные удары, применив 19 БпЛА типа Shahed-136/131. Из них 15 были уничтожены. В эти сутки захватчики в очередной раз атаковали Украину 2 управляемыми ракетами Х-59 и 12 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 8 ударных БпЛА.

Авиационные удары пришлись по таким населенным пунктам как: Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области; Торецк, Новомихайловка, Авдеевка Донецкой области; Тягинка, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказалось более 130 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где силами обороны отбито 6 атак.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области, где украинские воины отразили 24 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 10 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работиного Запорожской области. Также наши воины отбили 4 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 зенитно-ракетных комплексов, 2 состава боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Потери армии РФ на войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.23 ориентировочно составили:

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