ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят удары по позициям армии РФ — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят удары по позициям армии РФ — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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Украинские военные удерживают и пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят точный удар по позициям преступной армии РФ вдоль всей линии фронта.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 73 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 2 состава боеприпасов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время враг в течение суток нанес 3 ракетных и 13 авиаударов, совершил 8 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также РФ в очередной раз атаковала Украину управляемой ракетой Х-31 и 2 зенитными ракетами С-300. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Зноб-Трубчевская, Клюсы Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Гатище, Малая Волчья Харьковской области.

  • В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. В этом направлении Силы обороны отразили 6 атак. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Синьковки, Петропавловки, Купянска, Куриловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

  • На Лиманском направлении украинские защитники отразили 15 атак захватчиков в районах Серебрянского лесничества Луганской области; Торского, восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Ивановского и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

  • На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

  • На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Пречистовки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 2 атаки. Враг нанес авиационный удар в районе Новоукраинки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

  • В Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Роботиного Запорожской области. Также, украинские защитники отбили 5 атак врага западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

  • На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон и Тягинка Херсонской области.

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