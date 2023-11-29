ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят удары по позициям армии РФ — сводка Генштаба

Украинские военные удерживают и пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят точный удар по позициям преступной армии РФ вдоль всей линии фронта.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 73 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 2 состава боеприпасов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В то же время враг в течение суток нанес 3 ракетных и 13 авиаударов, совершил 8 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также РФ в очередной раз атаковала Украину управляемой ракетой Х-31 и 2 зенитными ракетами С-300. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Зноб-Трубчевская, Клюсы Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Гатище, Малая Волчья Харьковской области.
В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. В этом направлении Силы обороны отразили 6 атак. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Синьковки, Петропавловки, Купянска, Куриловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские защитники отразили 15 атак захватчиков в районах Серебрянского лесничества Луганской области; Торского, восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Ивановского и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Пречистовки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 2 атаки. Враг нанес авиационный удар в районе Новоукраинки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
В Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Роботиного Запорожской области. Также, украинские защитники отбили 5 атак врага западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон и Тягинка Херсонской области.
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