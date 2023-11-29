ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят удары по позициям армии РФ — сводка Генштаба

Украинские военные удерживают и пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят точный удар по позициям преступной армии РФ вдоль всей линии фронта.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 73 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 2 состава боеприпасов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время враг в течение суток нанес 3 ракетных и 13 авиаударов, совершил 8 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также РФ в очередной раз атаковала Украину управляемой ракетой Х-31 и 2 зенитными ракетами С-300. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта