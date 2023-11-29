ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині та завдають ударів по позиціях армії РФ — зведення Генштабу

Українські військові утримують та намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області та завдають влучних ударів по позиціях злочинної армії РФ уздовж усієї лінії фронту.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 73 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної російської армії.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

У то же час ворог протягом доби завдав 3 ракетних та 13 авіаударів, здійснив 8 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, РФ вчергове атакувала Україну керованою ракетою Х-31 та 2 зенітними ракетами С-300. Удари були завдані по цивільній інфраструктурі.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту