Генштаб ЗСУ фіксує активізацію ворога на усіх напрямках на сході України. Запеклі бої тривають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Нашим захисникам вдалося відбити 87 атак російських окупантів.

Генштаб ЗСУ описав ситуацію на фронті 28-29 листопада

Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог проводив безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де нашим воїнам вдалося відбити 5 атак.

На Лиманському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили 4 атаки солдатів поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Поширити

На Авдіївському напрямку армія РФ робить все можливе, щоб оточити Авдіївку. Однак бійці ЗСУ міцно тримають оборону. Там наші воїни відбили 27 атак противника.

Окрім того, наголошується, що на Мар’їнському напрямку бійці ЗСУ змогли відбити 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку наступ армії РФ був заблокований західніше Вербового та Роботиного, що на Запоріжжі.

Також українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському напрямку й знищують там не лише особовий склад, але й техніку ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Поширити

29 листопада українські воїни завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 − по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Поширити

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали: