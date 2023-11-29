Генштаб ЗСУ фіксує активізацію ворога на усіх напрямках на сході України. Запеклі бої тривають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Нашим захисникам вдалося відбити 87 атак російських окупантів.
Генштаб ЗСУ описав ситуацію на фронті 28-29 листопада
Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог проводив безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де нашим воїнам вдалося відбити 5 атак.
На Лиманському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили 4 атаки солдатів поблизу Тернів Донецької області.
На Авдіївському напрямку армія РФ робить все можливе, щоб оточити Авдіївку. Однак бійці ЗСУ міцно тримають оборону. Там наші воїни відбили 27 атак противника.
Окрім того, наголошується, що на Мар’їнському напрямку бійці ЗСУ змогли відбити 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
На Запорізькому напрямку наступ армії РФ був заблокований західніше Вербового та Роботиного, що на Запоріжжі.
Також українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському напрямку й знищують там не лише особовий склад, але й техніку ворога.
29 листопада українські воїни завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 − по зенітно-ракетних комплексах противника.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 327 580 (+1 140) осіб,
танків − 5 538 (+15) од,
бойових броньованих машин − 10 312 (+27) од,
артилерійських систем − 7 908 (+32) од,
РСЗВ − 910 (+3) од,
засобів ППО − 600 (+3) од,
літаків − 323 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 944 (+39) од,
крилатих ракет − 1 567 (+2) од,
кораблів/катерів − 22 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 10 348 (+46) од,
спеціальної техніки − 1 121 (+8) од.
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