Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, як Україна збирається звільняти Бахмут, як довго буде вести контрнаступ на півдні та що відбувається на Куп’янському напрямку.

Джерело: The Drive

Ситуація біля Бахмута та на півдні

Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що наступальна операція на півдні триватиме, доки в України є ресурси.

Паралельно з цим, звичайно, йдуть операції з деокупації Бахмута. Нещодавно ми повернули Кліщіївку, яка виглядає так, ніби це дуже маленька [ділянка] землі, але це важливо, тому що вона на пагорбі, звідки відкривається вид на іншу місцевість.

За словами Буданова, наступним кроком буде перекрити всі шляхи постачання, які йдуть на Бахмут.

Практично ця операція, яку ми ведемо, дуже схожа на ту російську, якою брали Бахмут. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося оточити місто, і тільки після того, як воно буде оточено, ми заїдемо в місто.

У Буданова запитали, чи операція в Бахмуті спрямована на те, щоб стримати російські сили та не дати їм посилити Бердянський і Мелітопольський напрямки.

Звичайно, і це принесло результат, якого ми хотіли. Наприклад, нещодавно росіяни передислокували свій єдиний резерв – 25-ту армію, яка нещодавно була створена і ще не завершила створення. Зараз її передислокували приблизно на північ від Бахмута, і саме там його планують поховати.

25-та армія має близько 15 000 чоловік. За словами Буданова, загроза для росіян втратити Бахмут змушує їх постійно передислокувати додаткові сили в район міста, що, звісно, виснажує їхні ресурси з інших напрямків, таких як південь.

Ситуація біля Куп’янська

Біля Куп’янська РФ проводить локальні операції, які не можна назвати кампанією чи наступальною операцією.

Вони досягли певного успіху кілька місяців тому, але після цього їх зупинили на певних лініях оборони, і з тих пір нічого не відбувається. Усе, що вони мають, уже кинули у вогонь.

Начальник ГУР каже, що зараз весь кістяк російських ВДВ стоїть в обороні і намагається стримати рух українських наступальних угруповань на півдні.

До цього там були підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади РФ . Ця бригада була повністю розгромлена, повністю розгромлена, а тепер вони відійшли, замінили їх десантними військами.

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