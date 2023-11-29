Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, как Украина собирается освобождать Бахмут, как долго будет вести контрнаступление на юге и что происходит на Купянском направлении.

Источник: The Drive

Ситуация у Бахмута и на юге

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что наступательная операция на юге будет продолжаться, пока у Украины есть ресурсы.

Параллельно с этим, конечно, идут операции по деоккупации Бахмута. Недавно мы вернули Клещиевку, которая выглядит так, будто это очень маленький [участок] земли, но это важно, потому что она на холме, откуда открывается вид на другую местность.

По словам Буданова, следующим шагом будет перекрыть все пути поставок, которые идут на Бахмут.

Практически эта операция, которую мы ведем, очень похожа на ту российскую, с которой брали Бахмут. С той лишь разницей, что они все-таки вели лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся оцепить город, и только после того, как он будет окружен, мы заедем в город.

У Буданова спросили, направлена ли операция в Бахмуте на то, чтобы сдержать российские силы и не дать им усилить Бердянский и Мелитопольский направления.

Конечно, и это принесло результат, которого мы хотели. Например, недавно россияне передислоцировали свой единственный резерв – 25-ю армию, которая недавно была создана и еще не завершила создание. Сейчас ее передислоцировали примерно севернее Бахмута, и именно там его планируют похоронить.

25-я армия имеет около 15 000 человек. По словам Буданова, угроза для россиян потерять Бахмут заставляет их постоянно передислоцировать дополнительные силы в район города, что, конечно, истощает их ресурсы по другим направлениям, таким как юг.

Ситуация возле Купянска

Около Купянской РФ проводит локальные операции, которые нельзя назвать кампанией или наступательной операцией.

Они преуспели несколько месяцев назад, но после этого их остановили на определенных линиях обороны, и с тех пор ничего не происходит. Все, что у них есть, уже бросили в огонь.

Начальник ГУР говорит, что сейчас весь костяк российских ВДВ стоит в обороне и пытается сдержать движение украинских наступательных группировок на юге.

До этого там были подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады РФ. Эта бригада была полностью разгромлена, полностью разгромлена, теперь они отошли, заменили их десантными войсками.

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