ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ и отразили десятки атак врага — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ фиксирует активизацию врага на всех направлениях на востоке Украины. Самые жёсткие бои продолжаются на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Нашим защитникам удалось отразить 87 атак российских оккупантов.
Генштаб ВСУ описал ситуацию на фронте 28-29 ноября
На Купянском направлении враг проводил безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где нашим воинам удалось отразить 5 атак.
На Лиманском направлении бойцы ВСУ успешно отразили 4 атаки солдат РФ вблизи Тернов Донецкой области.
На Авдеевском направлении армия РФ делает все возможное, чтобы оцепить Авдеевку. Однако бойцы ВСУ крепко держат оборону. Там наши воины отразили 27 атак противника.
Кроме того, сообщается, что на Марьинском направлении бойцы ВСУ смогли отразить 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Запорожском направлении наступление армии РФ было заблокировано западнее Вербового и Роботиного на Запорожье.
Также украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском направлении и уничтожают не только личный состав, но и технику врага.
29 ноября украинские воины нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 327 580 (+1 140) человек,
танков − 5 538 (+15) ед,
боевых бронированных машин − 10 312 (+27) ед,
артиллерийских систем - 7 908 (+32) ед,
РСЗО − 910 (+3) ед,
средств ПВО − 600 (+3) ед,
самолетов − 323 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 944 (+39) ед,
крылатых ракет − 1 567 (+2) ед,
кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 10 348 (+46) ед,
специальной техники – 1 121 (+8) ед.
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