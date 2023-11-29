У США повідомляють про нове просування ЗСУ на фронті

Згідно з даними ISW, бійці ЗСУ продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та протягом 28 листопада змогли просунутися вперед.

Що відбувається на полі бою в Україні

Як заявив уранці 29 листопада Генеральний штаб ЗСУ, наші воїни продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що за останні кілька днів українські війська досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного в напрямку Копані (5 км на північний захід від Роботиного). Поширити

За словами російських воєнкорів, бійці ЗСУ за підтримки важкої техніки та бронетехніки атакували на захід від Роботиного та поблизу Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Також пропутініські блогери стверджують, що солдатам РФ набито вдалося відбити українську бронетанкову атаку поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного).

У команді глави Міноборони РФ Сергія Шойгу запевняють, що окупанти також відбили атаку бійців ЗСУ поблизу Новопокровки (9 км на північний схід від Роботиного).

Армія РФ не зупиняє своїх атак у Запорізькій області

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, російські загарбники продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 28 листопада, проте аналітики не мають підтверджень тому, що ворогу вдалося просунутися.

Генеральний штаб ЗСУ вранці 29 листопада повідомив, що солдати РФ знову намагалися атакувати поблизу Роботиного та Новопрокопівки, однак усі їхні спроби були невдалими.