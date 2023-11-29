В США сообщают о новом продвижении ВСУ на фронте

Согласно данным ISW, бойцы ВСУ продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и в течение 28 ноября смогли продвинуться вперед.

Что происходит на поле боя в Украине

Как заявил утром 29 ноября Генеральный штаб ВСУ, наши воины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении (западная часть Запорожской области).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что за последние несколько дней украинские войска добились неопределенного успеха к западу от Роботиного в направлении Копани (5 км северо-западнее Работино). Поделиться

По словам российских военкоров, бойцы ВСУ при поддержке тяжелой техники и бронетехники атаковали западнее Работино и вблизи Новопрокоповки (южнее Работино).

Также пропутинские блоггеры утверждают, что солдатам РФ удалось отбить украинскую бронетанковую атаку вблизи Вербового (9 км к востоку от Работино).

В команде главы Минобороны РФ Сергея Шойгу уверяют, что оккупанты также отбили атаку бойцов ВСУ вблизи Новопокровки (9 км северо-восточнее Работино).

Армия РФ не останавливает свои атаки в Запорожской области

Согласно данным американского Института изучения войны, российские захватчики продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 28 ноября, однако у аналитиков нет подтверждений тому, что врагу удалось продвинуться.

Генеральный штаб ВСУ утром 29 ноября сообщил, что солдаты РФ снова пытались атаковать вблизи Работино и Новопрокоповки, однако все их попытки были неудачными.