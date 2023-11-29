ЗСУ підірвали будівлю з російськими високопосадовцями на Херсонщині — фото

Щонайменше 5 російських високопосадовців були ліквідовані у Херсонський області в результаті удару українських воїнів.

Що відомо про наслідки нового потужного удару ЗСУ

Учора 28.11.2023, завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області, - йдеться в повідомленні Центру національного Спротиву. Поширити

Згідно з останніми даними, внаслідок успішного удару Збройних Сил України вдалося ліквідувати п'ятьох російських високопосадовців.

Окрім того, уже опубліковані перші фото наслідків удару наших воїнів.

Не можна також не згадати про те, що протягом минулої доби бійці завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 − по зенітно-ракетних комплексах армії РФ.

Також вказано, що підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали: