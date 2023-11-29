ЗСУ підірвали будівлю з російськими високопосадовцями на Херсонщині — фото

Щонайменше 5 російських високопосадовців були ліквідовані у Херсонський області в результаті удару українських воїнів.
Що відомо про наслідки нового потужного удару ЗСУ
Згідно з останніми даними, внаслідок успішного удару Збройних Сил України вдалося ліквідувати п'ятьох російських високопосадовців.
Окрім того, уже опубліковані перші фото наслідків удару наших воїнів.
Не можна також не згадати про те, що протягом минулої доби бійці завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 − по зенітно-ракетних комплексах армії РФ.
Також вказано, що підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 327 580 (+1 140) осіб,
танків − 5 538 (+15) од,
бойових броньованих машин − 10 312 (+27) од,
артилерійських систем − 7 908 (+32) од,
РСЗВ − 910 (+3) од,
засобів ППО − 600 (+3) од,
літаків − 323 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 944 (+39) од,
крилатих ракет − 1 567 (+2) од,
кораблів/катерів − 22 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 10 348 (+46) од,
спеціальної техніки − 1 121 (+8) од.
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