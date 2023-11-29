ВСУ взорвали здание с российскими чиновниками в Херсонской области — фото

По меньшей мере 5 российских чиновников были ликвидированы в Херсонской области в результате удара украинских воинов.

Что известно о последствиях нового мощного удара ВСУ

Вчера, 28.11.2023, благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области, - сказано в сообщении Центра национального Сопротивления. Поделиться

Согласно последним данным, в результате успешного удара Вооруженных Сил Украины удалось ликвидировать пятерых российских чиновников.

Кроме того, уже опубликованы первые фотографии последствий удара наших воинов.

Нельзя также не упомянуть о том, что за прошедшие сутки бойцы нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.

Также указано, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составили: