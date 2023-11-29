ВСУ взорвали здание с российскими чиновниками в Херсонской области — фото
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взорвали здание с российскими чиновниками в Херсонской области — фото

взорвано здание окупантов в Херсонской области
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Источник:  ЦНС

По меньшей мере 5 российских чиновников были ликвидированы в Херсонской области в результате удара украинских воинов.

Что известно о последствиях нового мощного удара ВСУ

Вчера, 28.11.2023, благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области, - сказано в сообщении Центра национального Сопротивления.

Согласно последним данным, в результате успешного удара Вооруженных Сил Украины удалось ликвидировать пятерых российских чиновников.

Кроме того, уже опубликованы первые фотографии последствий удара наших воинов.

Нельзя также не упомянуть о том, что за прошедшие сутки бойцы нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.

Также указано, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 327 580 (+1 140) человек,

  • танков − 5 538 (+15) ед,

  • боевых бронированных машин − 10 312 (+27) ед,

  • артиллерийских систем - 7 908 (+32) ед,

  • РСЗО − 910 (+3) ед,

  • средств ПВО − 600 (+3) ед,

  • самолетов − 323 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 944 (+39) ед,

  • крылатых ракет − 1 567 (+2) ед,

  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 348 (+46) ед,

  • специальной техники – 1 121 (+8) ед.

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