ВСУ уничтожили 3 ЗРК, РЛС и станцию РЭБ армии РФ — сводка Генштаба

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 30.11.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения.

Враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также с начала суток российские оккупанты атаковали Украину 7 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 5 уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Поповка, Атинское, Локня Сумской области; Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отбито 7 атак. Нанес авиационный удар возле Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 4 атаки. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 21 атаку противника вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 15 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Богоявленко, Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работиного Запорожской области. Также наши защитники отбили 3 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Каменки и Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Лобково, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тягинка и Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Берислав, Ивановка, Садово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и радиоэлектронную станцию противника.