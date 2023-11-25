Премьер Армении бросил новый публичный вызов Путину и ОДКБ

Армянский лидер Никол Пашинян дал понять Кремлю, что уже размышляет о выходе своей страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после конфликта с командой российского диктатора Владимира Путина.
Конфликт между Арменией и Россией продолжает обостряться
Журналисты поинтересовались у Николая Пашиняна, что будет с членством Армении в ОДКБ.
По словам премьера страны, его команда будет руководствоваться национальными интересами.
Он также заявил, что Армения намерена максимально прояснить для себя позицию ОДКБ, а также объяснить членам организации свою позицию.
Что важно понимать, Никол Пашинян проигнорировал состоявшееся 23 ноября в Беларуси заседание Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Из-за этого его упрекнул белорусский диктатор Александр Лукашенко, который назвал действия политика демаршем.
Кроме того, премьер Армении публично пожаловался на задержки поставок Россией уже оплаченного оружия.
Почему вспыхнул конфликт между Арменией и Россией
Главной причиной конфликта стала молниеносная операция Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.
Команда Никола Пашиняна не скрывает, что возлагает именно на команду российского диктатора Владимира Путина ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивны, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.
Российские власти не скрывают, что были взбешены после громких заявлений официального Еревана.
В Министерстве иностранных дел РФ публично раскритиковало последние действия премьера Армении Никола Пашиняна и даже объявили о "развороте от России".
Более того, премьер Армении Никол Пашинян также неожиданно начал утверждать, что Европейский Союз является ключевым партнером его страны, и она готова быть как можно ближе к ЕС.
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