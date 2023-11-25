Премьер Армении бросил новый публичный вызов Путину и ОДКБ
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Армении бросил новый публичный вызов Путину и ОДКБ

Никол Пашинян
Читати українською
Источник:  online.ua

Армянский лидер Никол Пашинян дал понять Кремлю, что уже размышляет о выходе своей страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после конфликта с командой российского диктатора Владимира Путина.

Конфликт между Арменией и Россией продолжает обостряться

Журналисты поинтересовались у Николая Пашиняна, что будет с членством Армении в ОДКБ.

По словам премьера страны, его команда будет руководствоваться национальными интересами.

Наши партнеры в ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую помощь и поддержку, и при этом членство является непреодолимым препятствием для получения помощи от других сторон, то мы должны принимать решения, руководствуясь своими интересами, – заявил Никол Пашинян, одновременно упрекнув Кремль.

Он также заявил, что Армения намерена максимально прояснить для себя позицию ОДКБ, а также объяснить членам организации свою позицию.

Что важно понимать, Никол Пашинян проигнорировал состоявшееся 23 ноября в Беларуси заседание Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Из-за этого его упрекнул белорусский диктатор Александр Лукашенко, который назвал действия политика демаршем.

Кроме того, премьер Армении публично пожаловался на задержки поставок Россией уже оплаченного оружия.

Почему вспыхнул конфликт между Арменией и Россией

Главной причиной конфликта стала молниеносная операция Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.

Команда Никола Пашиняна не скрывает, что возлагает именно на команду российского диктатора Владимира Путина ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивны, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

Российские власти не скрывают, что были взбешены после громких заявлений официального Еревана.

В Министерстве иностранных дел РФ публично раскритиковало последние действия премьера Армении Никола Пашиняна и даже объявили о "развороте от России".

Более того, премьер Армении Никол Пашинян также неожиданно начал утверждать, что Европейский Союз является ключевым партнером его страны, и она готова быть как можно ближе к ЕС.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Армении Пашинян озвучил претензии РФ на фоне обострения в Нагорном Карабахе
Премьер Армении Пашинян озвучил претензии РФ на фоне обострения в Нагорном Карабахе
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Армения отправила Украине помощь впервые с начала войны
Армения отправила Украине помощь впервые с начала войны
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Армения ратифицировала Римский статут наперекор требованиям России
Никол Пашинян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.