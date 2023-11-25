Премьер Армении бросил новый публичный вызов Путину и ОДКБ

Армянский лидер Никол Пашинян дал понять Кремлю, что уже размышляет о выходе своей страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после конфликта с командой российского диктатора Владимира Путина.

Конфликт между Арменией и Россией продолжает обостряться

Журналисты поинтересовались у Николая Пашиняна, что будет с членством Армении в ОДКБ.

По словам премьера страны, его команда будет руководствоваться национальными интересами.

Наши партнеры в ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую помощь и поддержку, и при этом членство является непреодолимым препятствием для получения помощи от других сторон, то мы должны принимать решения, руководствуясь своими интересами, – заявил Никол Пашинян, одновременно упрекнув Кремль. Поделиться

Он также заявил, что Армения намерена максимально прояснить для себя позицию ОДКБ, а также объяснить членам организации свою позицию.

Что важно понимать, Никол Пашинян проигнорировал состоявшееся 23 ноября в Беларуси заседание Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Из-за этого его упрекнул белорусский диктатор Александр Лукашенко, который назвал действия политика демаршем.

Кроме того, премьер Армении публично пожаловался на задержки поставок Россией уже оплаченного оружия.

Почему вспыхнул конфликт между Арменией и Россией

Главной причиной конфликта стала молниеносная операция Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.

Команда Никола Пашиняна не скрывает, что возлагает именно на команду российского диктатора Владимира Путина ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивны, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

Российские власти не скрывают, что были взбешены после громких заявлений официального Еревана.

В Министерстве иностранных дел РФ публично раскритиковало последние действия премьера Армении Никола Пашиняна и даже объявили о "развороте от России".

Более того, премьер Армении Никол Пашинян также неожиданно начал утверждать, что Европейский Союз является ключевым партнером его страны, и она готова быть как можно ближе к ЕС.