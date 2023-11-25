Прем'єр Вірменії кинув новий публічний виклик Путіну та ОДКБ

Вірменський лідер Нікол Пашинян дав зрозуміти Кремлю, що уже розмірковує про вихід своєї країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) після конфлікту з командою російського диктатора Володимира Путіна.

Конфлікт між Вірменією та Росією продовжує загострюватися

Журналісти поцікавилися у Нікола Пашиняна, що буде з членством Вірменії в ОДКБ.

За словами прем’єра країни, його команда буде керуватися національними інтересами.

Наші партнери в ОДКБ теж мають нас зрозуміти. Якщо ми, будучи членами ОДКБ, не можемо отримати необхідну допомогу і підтримку, і при цьому членство є нездоланною перешкодою для отримання допомоги від інших сторін, то ми маємо ухвалювати рішення, керуючись своїми інтересами, – заявив Нікол Пашинян, одночасно дорікнувши Кремлю. Поширити

Він також почав стверджувати, що Вірменія має намір максимально прояснити для себе позицію ОДКБ, а також пояснити членам організації свою позицію.

Що важливо розуміти, Нікол Пашинян проігнорував засідання Ради Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яке відбулося 23 листопада у Білорусі.

Через це йому дорікнув білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який назвав дії політика демаршем.

Окрім того, прем'єр Вірменії публічно поскаржився на затримки постачання Росією вже оплаченої зброї.

Чому спалахнув конфлікт між Вірменією та Росією

Головною причиною конфлікту стала блискавична операція Азербайджану з метою повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.

Команда Нікола Пашиняна не приховує, що покладає саме на команду російського диктатора Володимира Путіна відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

Російська влада не приховує, що була розлючена після гучних заяв офіційного Єревана.

У Міністерстві закордонних справ РФ публічно розкритикувало останні дії прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна й навіть оголосили про "розворот від Росії".

Ба більше, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян також несподівано почав стверджувати, що Європейський Союз є ключовим партнером його країни, і вона готова бути якнайближче до ЄС.