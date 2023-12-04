Аналитики объяснили причину указа Путина об увеличении штата армии РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Аналитики объяснили причину указа Путина об увеличении штата армии РФ

Путин
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Источник:  ISW

Указ российского диктатора Путина об увеличении штата армии, по всей вероятности, является формальным признанием нынешней конечной численности российских вооруженных сил.

Что означает указ Путина

Путин 1 декабря подписал указ об увеличении официальной численности российских вооруженных сил с 2,039 до 2,209 млн человек, а общей численности боевого состава – с 1,15 до 1,32 млн человек.

В сентябре 2022 года российское правительство объявило, что в вооруженные силы мобилизуют 300 тысяч человек в соответствии с указом Путина о частичной мобилизации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что российские войска потеряли более 300 тысяч человек убитыми и ранеными во время боев в Украине с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Вербовка добровольцев, частичная мобилизация, а также российские потери в Украине, вероятно, объясняют чистый прирост военнослужащих на 170 тысяч человек в период с 25 августа 2022 года по 1 декабря 2023 года.

Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 млн человек как новый официальный штат, а не предписывает значительное увеличение общей численности российской армии.

Увеличение армии РФ

Напомним, что Путин 1 декабря решил увеличить штат армии РФ. Согласно указу, численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличится почти на 170 тысяч человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.

В августе прошлого года сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому численность армии РФ увеличивается до 1,15 млн человек. Он вступил в силу с 2023 года.

Также в декабре 2022 года стало известно, что Путину 21 декабря были представлены планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 млн. человек.

Уже в марте текущего года британская разведка сообщала, что российские власти готовились к более широкому призыву на военную службу для покрытия своих военных нужд.

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