На грани коллапса. Политолог указал на слабое место режима Путина

Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов не верит в то, что элиты РФ могут восстать против Путина пока он остается действующим президентом. Однако диктатор может стать жертвой конфликтов между двумя властными группами в стране-агрессорке.
Почему на "дворцовый переворот" в Кремле не стоит рассчитывать
По убеждению эксперта, сейчас он видит всего два сценария, во время которых глава Кремля может потерять свой президентский пост.
Один из них – серьезный прорыв бойцов ВСУ на поле боя.
Другой вариант — еще один мятеж в стране-агрессорке, вроде того, который организовывал Пригожин.
Аббас Галлямов предупреждает о том, что активно играть в системе против Путина никто не будет.
Коллапс в России повторится еще не раз
Аббас Галлямов также обратил внимание на то, что так называемым "элитам" есть что терять, они еще и боятся Путина.
Каждый представитель элиты РФ давно осознал, что глава Кремля - жестокий, безнравственный и всегда готов поквитаться с предателями.
Никто никогда не забудет эпичную историю с Пригожиным, а также то, чем она в конечном итоге закончилась.
Он также обратил внимание на то, что система в России уже активно заходит в тупик и это станет еще одним толчком к устранению Путина.
Однако классического "дворцового переворота" не будет. Все решат за Путина.
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