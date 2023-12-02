На грани коллапса. Политолог указал на слабое место режима Путина
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На грани коллапса. Политолог указал на слабое место режима Путина

Владимир Путин
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Источник:  24 канал

Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов не верит в то, что элиты РФ могут восстать против Путина пока он остается действующим президентом. Однако диктатор может стать жертвой конфликтов между двумя властными группами в стране-агрессорке.

Почему на "дворцовый переворот" в Кремле не стоит рассчитывать

По убеждению эксперта, сейчас он видит всего два сценария, во время которых глава Кремля может потерять свой президентский пост.

Один из них – серьезный прорыв бойцов ВСУ на поле боя.

Другой вариант — еще один мятеж в стране-агрессорке, вроде того, который организовывал Пригожин.

Аббас Галлямов предупреждает о том, что активно играть в системе против Путина никто не будет.

Они сдадут его в любой момент, когда почувствуют, что он проиграет. Они ("элиты" – ред.) за него костями не будут ложиться. Но сбрасывать его сами – я в это не очень верю. Пока им есть что терять, – подчеркнул оппозиционер.

Коллапс в России повторится еще не раз

Аббас Галлямов также обратил внимание на то, что так называемым "элитам" есть что терять, они еще и боятся Путина.

Каждый представитель элиты РФ давно осознал, что глава Кремля - жестокий, безнравственный и всегда готов поквитаться с предателями.

Никто никогда не забудет эпичную историю с Пригожиным, а также то, чем она в конечном итоге закончилась.

Но это не значит, что Путин не потеряет власть из-за них. Как начинался переворот Пригожина? Возник спор между двумя группами по теме "что делать, чтобы спасти свои жизни". И это поставило систему на грани коллапса. Это будет повторяться не раз, – прогнозирует оппозиционер.

Он также обратил внимание на то, что система в России уже активно заходит в тупик и это станет еще одним толчком к устранению Путина.

Однако классического "дворцового переворота" не будет. Все решат за Путина.

Он будет стоять где-то со стороны и будет наблюдать, как все рушится, – заключает политолог.

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