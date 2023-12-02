На межі колапсу. Політолог вказав на слабке місце режиму Путіна

Російський опозиційний політолог Аббас Галлямов не вірить в те, що еліти РФ можуть повстати проти Путіна, поки він залишається чинним президентом. Однак диктатор може стати жертвою конфліктів між двома владними групами у країні-агресорці.
Чому на “палацовий переворот” у Кремлі не варто розраховувати
На переконання експерта, наразі він бачить лише два сценарії, під час яких очільник Кремля може втратити свою президентську посаду.
Один з них — серйозний прорив бійців ЗСУ на полі бою.
Інший варіант — ще один заколот у країні-агресорці, на кшталт того, який організовував Пригожин.
Аббас Галлямов попереджає про те, що активно грати в системі проти Путіна ніхто не буде.
Колапс у Росії повториться ще не раз
Аббас Галлямов також звернув увагу на те, що так званим "елітам" є що втрачати, вони ще й бояться Путіна.
Кожний представник еліти РФ давно усвідомив, що очільник Кремля - жорстокий, аморальний та завжди готовий поквитатися зі своїми зрадниками.
Ніхто ніколи не забуде епічну історію з Пригожиним, а також те, чим вона у результаті закінчилася.
Він також звернув увагу на те, що система в Росії вже активно заходить у глухий кут і це стане ще одним поштовхом до усунення Путіна.
Однак класичного "палацового перевороту" не буде. Все вирішать за Путіна.
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