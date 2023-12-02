На межі колапсу. Політолог вказав на слабке місце режиму Путіна

Російський опозиційний політолог Аббас Галлямов не вірить в те, що еліти РФ можуть повстати проти Путіна, поки він залишається чинним президентом. Однак диктатор може стати жертвою конфліктів між двома владними групами у країні-агресорці.

Чому на “палацовий переворот” у Кремлі не варто розраховувати

На переконання експерта, наразі він бачить лише два сценарії, під час яких очільник Кремля може втратити свою президентську посаду.

Один з них — серйозний прорив бійців ЗСУ на полі бою.

Інший варіант — ще один заколот у країні-агресорці, на кшталт того, який організовував Пригожин.

Аббас Галлямов попереджає про те, що активно грати в системі проти Путіна ніхто не буде.

Вони здадуть його у будь-який момент, коли відчують, що він програє. Вони ("еліти" – ред.) за нього кістками не лягатимуть. Але скидати його самі – я в це не дуже вірю. Поки що їм є що втрачати, – наголосив опозиціонер. Поширити

Колапс у Росії повториться ще не раз

Аббас Галлямов також звернув увагу на те, що так званим "елітам" є що втрачати, вони ще й бояться Путіна.

Кожний представник еліти РФ давно усвідомив, що очільник Кремля - жорстокий, аморальний та завжди готовий поквитатися зі своїми зрадниками.

Ніхто ніколи не забуде епічну історію з Пригожиним, а також те, чим вона у результаті закінчилася.

Але це не означає, що Путін не втратить владу через них. Як починався переворот Пригожина? Виникла суперечка між двома групами на тему "що робити, щоб врятувати свої життя". І це поставило систему на межі колапсу. Це буде повторюватися не раз, – прогнозує опозиціонер. Поширити

Він також звернув увагу на те, що система в Росії вже активно заходить у глухий кут і це стане ще одним поштовхом до усунення Путіна.

Однак класичного "палацового перевороту" не буде. Все вирішать за Путіна.