Білий дім жорстко відреагував на рішення Путіна щодо армії РФ

За словами команди президента США Джо Байдена, рішення очільника Кремля Володимира Путіна стосовно збільшення чисельності російської армії є "розкиданням людського м’яса".
Путін знову продемонстрував, що йому начхати на життя росіян
З такою заявою виступив координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Окрім того, він звернув увагу, що Збройні сили України перевершують армію РФ за якістю військ, якістю керівництва, командування й управління, а також озброєнь, які США та інші країни передають Києву.
Враховуючи той факт, що російський диктатор не може зрівнятися з такою якістю, то у нього не залишається іншого виходу, окрім як закидати Україну м’ясом, досягаючи своїх цілей кількістю тіл. Як відомо, саме такий сценарій ми спостерігали рік тому під Бахмутом.
На переконання Джона Кірбі, рішення Путіна вкотре вказує на та масштабні труднощі, з якими армія РФ стикається на українському фронті.
Путін збільшив чисельність військовослужбовців ЗС РФ
1 грудня офіційно стало відомо, що очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Росії майже на 170 тисяч осіб.
Окрім того, вказано, що диктатор доручив своєму Уряду передбачити виділення Міністерству оборони Російської Федерації бюджетних асигнувань із федерального бюджету.
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