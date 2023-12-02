Білий дім жорстко відреагував на рішення Путіна щодо армії РФ

Путін знову продемонстрував, що йому начхати на життя росіян

З такою заявою виступив координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Тут немає сумнівів, що він (Путін – ред.) буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше, - заявив представник Білого дому. Поширити

Окрім того, він звернув увагу, що Збройні сили України перевершують армію РФ за якістю військ, якістю керівництва, командування й управління, а також озброєнь, які США та інші країни передають Києву.

Враховуючи той факт, що російський диктатор не може зрівнятися з такою якістю, то у нього не залишається іншого виходу, окрім як закидати Україну м’ясом, досягаючи своїх цілей кількістю тіл. Як відомо, саме такий сценарій ми спостерігали рік тому під Бахмутом.

На переконання Джона Кірбі, рішення Путіна вкотре вказує на та масштабні труднощі, з якими армія РФ стикається на українському фронті.

Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська, – наголосив представник команди Джо Байдена. Поширити

Путін збільшив чисельність військовослужбовців ЗС РФ

1 грудня офіційно стало відомо, що очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Росії майже на 170 тисяч осіб.

Ухвалюю встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації у кількості 2 209 130 одиниць, зокрема 1 320 000 військовослужбовців, - йдеться в заяві. Поширити

Окрім того, вказано, що диктатор доручив своєму Уряду передбачити виділення Міністерству оборони Російської Федерації бюджетних асигнувань із федерального бюджету.