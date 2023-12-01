Армія РФ зменшили тиск на Куп'янському напрямку — ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ зменшили тиск на Куп'янському напрямку — ЗСУ

зсу

Кількість російських атак на Куп'янському напрямку дещо зменшилася після того, як ворог отримав там відсіч.

Росіяни дещо зменшили тиск на Куп'янському напрямку

Російські окупанти активізувалися на всій лінії в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Атакують і на Лимано-куп'янському напрямку, і на Бахмутському. Отримали відсіч на Куп'янському напрямку, там відповідно кількість атак дещо зменшилася порівняно з попереднім періодом, - повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Фітьо поінформував, що за добу на Куп'янському напрямку було відбито сім ворожих атак, іще шість - на Лиманському.

Також бої відбувалися в районі Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва.

Представник Сухопутних військ також розповів, що російські окупанти продовжують використовувати авіацію і дрони-камікадзе. 24 БПЛА було випущено за добу на Лимано-куп'янському напрямку. Противник завдав 694 артилерійських ударів по позиціях українських захисників на зазначеному напрямку.

Був вдалий день для ліквідації російських окупантів. 344 окупантів минулої доби було знищено, а також було пошкоджено або знищено 60 зразків військової техніки окупантів, серед них п'ять танків та п'ять ББМ, - додав він.

Куп'янськ знову опинився у зоні ризику

За словами очільника служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Володимира Фітьо, армія РФ намагається продавити нашу оборону та повторно окупувати місто у Харківській області.

Так, російські окупанти не відмовилися від своїх намірів щодо наступу на місто Куп'янськ, хочуть його повторно окупувати. На ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника – це поблизу Синьківки, Іванівки, - розповідає Володимира Фітьо.

За його словами, армія РФ має намір вийти на межі населеного пункту Синьківка, оскільки хочуть розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ.

Ми бачимо, що ворог активізується, не зважаючи на втрати, які зазначає в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється, і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабку частинку в обороні, - попереджає начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники знищили пункт базування підрозділу армії РФ під Куп'янськом — відео
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ намагається вести наступ в районах Куп'янська та Лимана — речник Сухопутних сил
Знищена БТР армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ попередили про плани армії РФ щодо Куп'янська
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм