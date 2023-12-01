Армія РФ зменшили тиск на Куп'янському напрямку — ЗСУ

Кількість російських атак на Куп'янському напрямку дещо зменшилася після того, як ворог отримав там відсіч.

Росіяни дещо зменшили тиск на Куп'янському напрямку

Російські окупанти активізувалися на всій лінії в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Атакують і на Лимано-куп'янському напрямку, і на Бахмутському. Отримали відсіч на Куп'янському напрямку, там відповідно кількість атак дещо зменшилася порівняно з попереднім періодом, - повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Поширити

Фітьо поінформував, що за добу на Куп'янському напрямку було відбито сім ворожих атак, іще шість - на Лиманському.

Також бої відбувалися в районі Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва.

Представник Сухопутних військ також розповів, що російські окупанти продовжують використовувати авіацію і дрони-камікадзе. 24 БПЛА було випущено за добу на Лимано-куп'янському напрямку. Противник завдав 694 артилерійських ударів по позиціях українських захисників на зазначеному напрямку.

Був вдалий день для ліквідації російських окупантів. 344 окупантів минулої доби було знищено, а також було пошкоджено або знищено 60 зразків військової техніки окупантів, серед них п'ять танків та п'ять ББМ, - додав він. Поширити

Куп'янськ знову опинився у зоні ризику

За словами очільника служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Володимира Фітьо, армія РФ намагається продавити нашу оборону та повторно окупувати місто у Харківській області.

Так, російські окупанти не відмовилися від своїх намірів щодо наступу на місто Куп'янськ, хочуть його повторно окупувати. На ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника – це поблизу Синьківки, Іванівки, - розповідає Володимира Фітьо. Поширити

За його словами, армія РФ має намір вийти на межі населеного пункту Синьківка, оскільки хочуть розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ.