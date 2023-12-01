Армія РФ зменшили тиск на Куп'янському напрямку — ЗСУ

Кількість російських атак на Куп'янському напрямку дещо зменшилася після того, як ворог отримав там відсіч.
Росіяни дещо зменшили тиск на Куп'янському напрямку
Фітьо поінформував, що за добу на Куп'янському напрямку було відбито сім ворожих атак, іще шість - на Лиманському.
Також бої відбувалися в районі Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва.
Представник Сухопутних військ також розповів, що російські окупанти продовжують використовувати авіацію і дрони-камікадзе. 24 БПЛА було випущено за добу на Лимано-куп'янському напрямку. Противник завдав 694 артилерійських ударів по позиціях українських захисників на зазначеному напрямку.
Куп'янськ знову опинився у зоні ризику
За словами очільника служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Володимира Фітьо, армія РФ намагається продавити нашу оборону та повторно окупувати місто у Харківській області.
За його словами, армія РФ має намір вийти на межі населеного пункту Синьківка, оскільки хочуть розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ.