Армія РФ намагається вести наступ в районах Куп'янська та Лимана — речник Сухопутних сил

Що відомо про ситуацію в районах Куп’янська та Лимана

За словами керівника пресслужби командування Сухопутних сил ЗСУ Володимира Фітьо, наразі російські окупанти в районі Лимана намагаються відшукати слабкі місця в обороні українських військових.

На даному напрямку противник намагається знайти слабкі сторони в українській обороні. Проводиться перегрупування. За рахунок того, що там місцевість більш лісова, більше спрямовується керованих авіаційних бомб на цьому напрямку. Слід розуміти, що ця зброя має велику руйнівну дію шляхом ваги, - зазначає Фітьо. Поширити

Він підкреслив, що ворожі атаки залишаються безуспішними, незважаючи на задіяння великих сил і значні втрати.

Наразі, як зазначив речник командування Сухопутних сил, тривають активні бої в районі Синьківки.

У разі успіху ворога на цьому напрямку це дасть можливість розвинути атакувальні дії безпосередньо на сам Куп'янськ і вийти на берег річки Оскіл. На куп'янському напрямку було відбито 6 атак ворога. 8 авіаударів завдав противник загалом на Лимансько-Куп'янському напрямку, - пояснив Фітьо. Поширити

За його словами, там росіяни застосовують керовані авіабомби та дрони для ударів по позиціях ЗСУ.

Що відомо про визнання росіянами власних втрат та провалів в Україні

Російські військові пропагандисти з відчаєм визнали, що окупаційні війська зазнають невдач на фронті в Україні.

Зокрема, російські пропагандисти жаліються, що окупаційна армія застрягла у безуспішних спробах наступу в районі Авдіївки на Донеччині.

На думку російських воєнкорів, українські військові воюють набагато краще кремлівської окупаційної армії.

Так, сорантик Ігоря Стрєлкова-Гіркіна Максим Калашников днями провів великий ефір з російським військовим експертом Олександром Мухарем. В цьому ефірі вони визнали, що російська армія загрузла в Авдіївці, а також зазнає невдачі на Лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Вже зараз українська авіація літає через Дніпро. Їхня авіація літає, незважаючи на наше панування в повітрі. Ось що страшно, - заявляє Калашников. Поширити

І такі заяви лунають від людей, які раніше стверджували, що повністю знищили всю українську авіацію.

Вони володіють повною перевагою в повітрі по безпілотниках. У нас немає контрбатарейної боротьби, у нас немає РЕБ. Вони через річку починають знищувати, перетворюючи все на перемелювання наших частин, - жаліються кремлівські пропагандисти. Поширити

Сам Мухар каже, що українське командування ставиться до військових дбайливіше, ніж російське. На відміну від РФ, Україна не кидає своїх солдатів у лобові штурми – вона робить ставку на високоточну зброю і далекобійну артилерію. Похвалили пропагандисти і українські дрони.