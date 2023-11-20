Армія РФ намагається вести наступ в районах Куп'янська та Лимана — речник Сухопутних сил

Злочинна армія РФ намагається вести наступ в районі Лиману, роблячи безуспішні спроби просунутись в районі Синьківки.
Що відомо про ситуацію в районах Куп’янська та Лимана
За словами керівника пресслужби командування Сухопутних сил ЗСУ Володимира Фітьо, наразі російські окупанти в районі Лимана намагаються відшукати слабкі місця в обороні українських військових.
Він підкреслив, що ворожі атаки залишаються безуспішними, незважаючи на задіяння великих сил і значні втрати.
Наразі, як зазначив речник командування Сухопутних сил, тривають активні бої в районі Синьківки.
За його словами, там росіяни застосовують керовані авіабомби та дрони для ударів по позиціях ЗСУ.
Що відомо про визнання росіянами власних втрат та провалів в Україні
Російські військові пропагандисти з відчаєм визнали, що окупаційні війська зазнають невдач на фронті в Україні.
Зокрема, російські пропагандисти жаліються, що окупаційна армія застрягла у безуспішних спробах наступу в районі Авдіївки на Донеччині.
На думку російських воєнкорів, українські військові воюють набагато краще кремлівської окупаційної армії.
Так, сорантик Ігоря Стрєлкова-Гіркіна Максим Калашников днями провів великий ефір з російським військовим експертом Олександром Мухарем. В цьому ефірі вони визнали, що російська армія загрузла в Авдіївці, а також зазнає невдачі на Лівому березі Дніпра в Херсонській області.
І такі заяви лунають від людей, які раніше стверджували, що повністю знищили всю українську авіацію.
Сам Мухар каже, що українське командування ставиться до військових дбайливіше, ніж російське. На відміну від РФ, Україна не кидає своїх солдатів у лобові штурми – вона робить ставку на високоточну зброю і далекобійну артилерію. Похвалили пропагандисти і українські дрони.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-