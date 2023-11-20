Армия РФ пытается вести наступление в районах Купянска и Лимана — спикер Сухопутных сил

Преступная армия РФ пытается вести наступление в районе Лимана, предпринимая безуспешные попытки продвинуться в районе Синьковки.
Что известно о ситуации в районах Купянска и Лимана
По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, российские оккупанты в районе Лимана пытаются отыскать слабые места в обороне украинских военных.
Он подчеркнул, что вражеские атаки остаются безуспешными, несмотря на привлечение больших сил и значительные потери.
Сейчас, как отметил представитель командования Сухопутных сил, продолжаются активные бои в районе Синьковки.
По его словам, там россияне применяют управляемые авиабомбы и дроны для ударов по позициям ВСУ.
Что известно о признании россиянами собственных потерь и провалов в Украине
Российские военные пропагандисты с отчаянием признали, что оккупационные войска терпят неудачи на фронте в Украине.
В частности, российские пропагандисты жалуются, что оккупационная армия застряла в безуспешных попытках наступления в районе Авдеевки Донецкой области.
По мнению российских военкоров, украинские военные воюют гораздо лучше кремлевской оккупационной армии.
Так, сорантик Игоря Стрелкова-Гиркина Максим Калашников на днях провел большой эфир с российским военным экспертом Александром Мухарем. В этом эфире они признали, что российская армия погрязла в Авдеевке, а также терпит неудачу на Левом берегу Днепра в Херсонской области.
И такие заявления раздаются от людей, ранее утверждавших, что полностью уничтожили всю украинскую авиацию.
Сам Мухар говорит, что украинское командование относится к военным бережнее, чем российское. В отличие от РФ Украина не бросает своих солдат в лобовые штурмы – она делает ставку на высокоточное оружие и дальнобойную артиллерию. Похвалили пропагандисты и украинские дроны.
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