Армия РФ пытается вести наступление в районах Купянска и Лимана — спикер Сухопутных сил
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ пытается вести наступление в районах Купянска и Лимана — спикер Сухопутных сил

Уничтоженная бронетехника армии РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Преступная армия РФ пытается вести наступление в районе Лимана, предпринимая безуспешные попытки продвинуться в районе Синьковки.

Что известно о ситуации в районах Купянска и Лимана

По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, российские оккупанты в районе Лимана пытаются отыскать слабые места в обороне украинских военных.

В этом направлении противник пытается найти слабые стороны в украинской обороне. Производится перегруппировка. За счет того, что там местность более лесная, больше устремляется управляемых авиационных бомб на этом направлении. Следует понимать, что это оружие оказывает большое разрушительное действие путем веса, - отмечает Фитьо.

Он подчеркнул, что вражеские атаки остаются безуспешными, несмотря на привлечение больших сил и значительные потери.

Сейчас, как отметил представитель командования Сухопутных сил, продолжаются активные бои в районе Синьковки.

В случае успеха врага на этом направлении это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол. На купянском направлении было отбито 6 атак противника. 8 авиаударов нанес противник в общей сложности на Лиманско-Купянском направлении, - объяснил Фитьо.

По его словам, там россияне применяют управляемые авиабомбы и дроны для ударов по позициям ВСУ.

Что известно о признании россиянами собственных потерь и провалов в Украине

Российские военные пропагандисты с отчаянием признали, что оккупационные войска терпят неудачи на фронте в Украине.

В частности, российские пропагандисты жалуются, что оккупационная армия застряла в безуспешных попытках наступления в районе Авдеевки Донецкой области.

По мнению российских военкоров, украинские военные воюют гораздо лучше кремлевской оккупационной армии.

Так, сорантик Игоря Стрелкова-Гиркина Максим Калашников на днях провел большой эфир с российским военным экспертом Александром Мухарем. В этом эфире они признали, что российская армия погрязла в Авдеевке, а также терпит неудачу на Левом берегу Днепра в Херсонской области.

Уже сейчас украинская авиация летает через Днепр. Их авиация летает, несмотря на наше господство в воздухе. Вот что страшно, – заявляет Калашников.

И такие заявления раздаются от людей, ранее утверждавших, что полностью уничтожили всю украинскую авиацию.

Они обладают полным преимуществом в воздухе по беспилотникам. У нас нет контрбатарейной борьбы, у нас нет РЭБ. Они через реку начинают уничтожать, превращая все в перемалывание наших частей, – жалуются кремлевские пропагандисты.

Сам Мухар говорит, что украинское командование относится к военным бережнее, чем российское. В отличие от РФ Украина не бросает своих солдат в лобовые штурмы – она делает ставку на высокоточное оружие и дальнобойную артиллерию. Похвалили пропагандисты и украинские дроны.

Увязли под Авдеевкой, очень вязко все идет. Не является ли Авдеевка ловушкой, как те же Крынки? То же, то же. Растянутая система снабжения, растянутое плечо наступления – и вот это растянутое плечо наступления попадает под артиллерийский обстрел нескольких бригад ВСУ. То есть выезжает десяток – дай Бог, до места дислокации, до места развертывания наступления доходят единицы – там одна-две бронированные машины, все остальное расстреливается в поле. Потому что, во-первых, открыто, во-вторых, большое плечо там, – жалуются пропагандисты.

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