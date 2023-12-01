Армия РФ снизила давление на Купянском направлении — ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снизила давление на Купянском направлении — ВСУ

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Количество российских атак на Купянском направлении несколько уменьшилось после того, как враг получил там отпор.

Россияне несколько снизили давление на Купянском направлении

Российские оккупанты активизировались на всей линии в районе ответственности ОСУВ "Хортица". Атакуют и на Лимано-Купянском направлении, и на Бахмутском. Получили отпор на Купянском направлении, там соответственно количество атак несколько уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом, сообщил начальник службы связей с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Фитьо проинформировал, что за сутки на Купянском направлении было отбито семь вражеских атак, еще шесть – на Лиманском.

Также бои проходили в районе Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Серебрянского лесничества.

Представитель Сухопутных войск также рассказал, что российские оккупанты продолжают использовать авиацию и дроны-камикадзе. 24 БПЛА было выпущено за сутки на Лимано-Купянском направлении. Противник нанес 694 артиллерийских удара по позициям украинских защитников на указанном направлении.

Был удачный день для ликвидации российских окупантов. 344 кафира минувших суток были уничтожены, а также были повреждены или уничтожены 60 образцов военной техники окупантов, среди них пять танков и пять ББМ, - добавил он.

Купянск снова оказался в зоне риска

По словам руководителя службы по связям с общественностью Сухопутных войск Владимира Фитьо, армия РФ пытается продавить нашу оборону и повторно оккупировать город в Харьковской области.

Да, российские оккупанты не отказались от своих намерений относительно наступления на город Купянск, хотят его повторно оккупировать. На участке украинские защитники отбили 4 атаки противника – это вблизи Синьковки, Ивановки, – рассказывает Владимир Фитьо.

По его словам, армия РФ намерена выйти на границы населенного пункта Синьковка, поскольку хотят развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск.

Мы видим, что враг активизируется, несмотря на потери, которые отмечает в живой силе и в технике, от планов своих не отказывается, и пытается продавить украинскую оборону, найти какую-то слабую частицу в обороне, - предупреждает начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск.

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