Армия РФ снизила давление на Купянском направлении — ВСУ

Количество российских атак на Купянском направлении несколько уменьшилось после того, как враг получил там отпор.
Россияне несколько снизили давление на Купянском направлении
Фитьо проинформировал, что за сутки на Купянском направлении было отбито семь вражеских атак, еще шесть – на Лиманском.
Также бои проходили в районе Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Серебрянского лесничества.
Представитель Сухопутных войск также рассказал, что российские оккупанты продолжают использовать авиацию и дроны-камикадзе. 24 БПЛА было выпущено за сутки на Лимано-Купянском направлении. Противник нанес 694 артиллерийских удара по позициям украинских защитников на указанном направлении.
Купянск снова оказался в зоне риска
По словам руководителя службы по связям с общественностью Сухопутных войск Владимира Фитьо, армия РФ пытается продавить нашу оборону и повторно оккупировать город в Харьковской области.
По его словам, армия РФ намерена выйти на границы населенного пункта Синьковка, поскольку хотят развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск.