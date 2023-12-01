Армия РФ снизила давление на Купянском направлении — ВСУ

Количество российских атак на Купянском направлении несколько уменьшилось после того, как враг получил там отпор.

Россияне несколько снизили давление на Купянском направлении

Российские оккупанты активизировались на всей линии в районе ответственности ОСУВ "Хортица". Атакуют и на Лимано-Купянском направлении, и на Бахмутском. Получили отпор на Купянском направлении, там соответственно количество атак несколько уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом, сообщил начальник службы связей с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Поделиться

Фитьо проинформировал, что за сутки на Купянском направлении было отбито семь вражеских атак, еще шесть – на Лиманском.

Также бои проходили в районе Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Серебрянского лесничества.

Представитель Сухопутных войск также рассказал, что российские оккупанты продолжают использовать авиацию и дроны-камикадзе. 24 БПЛА было выпущено за сутки на Лимано-Купянском направлении. Противник нанес 694 артиллерийских удара по позициям украинских защитников на указанном направлении.

Был удачный день для ликвидации российских окупантов. 344 кафира минувших суток были уничтожены, а также были повреждены или уничтожены 60 образцов военной техники окупантов, среди них пять танков и пять ББМ, - добавил он. Поделиться

Купянск снова оказался в зоне риска

По словам руководителя службы по связям с общественностью Сухопутных войск Владимира Фитьо, армия РФ пытается продавить нашу оборону и повторно оккупировать город в Харьковской области.

Да, российские оккупанты не отказались от своих намерений относительно наступления на город Купянск, хотят его повторно оккупировать. На участке украинские защитники отбили 4 атаки противника – это вблизи Синьковки, Ивановки, – рассказывает Владимир Фитьо. Поделиться

По его словам, армия РФ намерена выйти на границы населенного пункта Синьковка, поскольку хотят развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск.