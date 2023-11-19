Украинские пограничники уничтожили пункт базирования подразделения армии РФ под Купянском — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили пункт базирования подразделения армии РФ под Купянском — видео

Украинские пограничники уничтожили пункт базирования подразделения армии РФ под Купянском — видео
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Российские оккупанты отправились "на концерт Кобзона", получив "билеты" от украинских пограничников на Купянском направлении фронта.

Пограничники "минуснули" опорный пункт оккупантов

Украинские пограничники уничтожили пункт базирования россиян на Купянском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, россиян уничтожили пограничники Гвардии наступления бригады "Сталевий кордон". Они обнаружили захватчиков, обустраивавших взводный опорный пункт на Купянском направлении.

Россиян отправили занимать ряды на концерт "кобзона", – подписали украинские военные видео.

Какие масштабы потерь армии РФ за неделю

Силы обороны Украины за неделю, с 13 по 19 ноября, уничтожили 7020 российских военных.

Также за неделю было уничтожено:

  • 86 российских танков,

  • 94 боевые бронированные машины,

  • 185 артиллерийских систем,

  • 8 установок противовоздушной обороны,

  • 170 единиц автотехники,

  • 18 единиц специальной техники.

Кроме этого наши защитники уничтожили 3 вражеских ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет.

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