Українські прикордонники знищили пункт базування підрозділу армії РФ під Куп'янськом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники знищили пункт базування підрозділу армії РФ під Куп'янськом — відео

Дрон

Російські окупанти відправилися “на концерт Кобзона”, отримавши “квитки” від українських прикордонників на Куп'янському напрямку фронту.

Прикордонники “мінуснули” опорний пункт окупантів

Українські прикордонники знищили пункт базування росіян на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України у Telegram.

Як розповіли у відомстві, росіян знищили прикордонники Гвардії наступу бригади "Сталевий Кордон". Вони виявили загарбників, які облаштовували взводний опорний пункт на Купʼянському напрямку.

Росіян відправили їх займати ряди на концерт "кобзона", – підписали українські військові відео.

Які масштаби втрат армії РФ за тиждень

Сили оборони України за тиждень, з 13 до 19 листопада, знищили 7020 російських військових.

Також за тиждень було знищено:

  • 86 російських танків,

  • 94 бойові броньовані машини,

  • 185 артилерійських систем,

  • 8 установок протиповітряної оборони,

  • 170 одиниць автотехніки,

  • 18 одиниць спеціальної техніки.

Окрім цього наші захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.

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