Як насправді Захід оцінює втрати армії РФ — дані The Guardian
Категорія
Україна
Дата публікації

Як насправді Захід оцінює втрати армії РФ — дані The Guardian

армія РФ
Джерело:  The Guardian

Згідно з даними міжнародних партнерів офіційного Києва, загальні втрати російських військ з початку повномасштабної війни сягають 300-400 тисяч.

Скільки солдатів РФ вдалося знищити бійцям ЗСУ

Варто звернути увагу на те, що до числа втрат окупантів в Україні західні посадовці віднесли вбитих і поранених, однак вони не уточнили, яка відсоток з 300-400 тисяч - це вбиті загарбники.

Окрім того, наголошується, що під час боїв під Авдіївкою, що на Донбасі, країна-агресорка щоденно втрачає від 500 до 1000 своїх вояк.

Окремо посадовці прокоментували ситуацію на полі бою. Згідно з оцінкою Заходу, контрнаступ України на Запорізькому фронті по суті "завершився", водночас угруповання чисельністю до трьох бригад переправилось через Дніпро в районі Херсона.

Згідно з прогнозами західних партнерів, контрнаступальні операції на лівому березі Дніпра, цілком можливо, будуть нагадувати літню кампанію на півдні своєю повільністю.

Не можна також не згадати про те, що британські розвідники оцінюють втрати армії РФ загиблими і важкопораненими У 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання – до 290 тисяч осіб.

Як Україна оцінює втрати Росії станом на 16 листопада

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 315620 (+1130) осіб,

  • танків ‒ 5388 (+11) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17) од,

  • артилерійських систем – 7683 (+36) од,

  • РСЗВ – 892 (+8) од,

  • засобів ППО ‒ 585 (+3) од,

  • літаків – 323 (+0) од,

  • гелікоптерів – 324 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14),

  • крилатих ракет ‒ 1563 (+1),

  • кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,

  • підводних човнів – 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40) од,

  • спеціальної техніки ‒ 1084 (+1)

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