«Самотні москалі». Мережу підірвало відео, як «агентка» Лорак «збирає» донати на ЗСУ

“Москалі під безоднею небес”

У Мережі з’явилося перероблене відео хітової колись пісні у виконанні зрадниці Ані Лорак. “Полуднева спека” перетворилася на “Самотніх москалів” і збирає тисячі переглядів.

У пісні є багато шедевральних висловлювань щодо війни Росії з Україною: “Москалі під безоднею небес”, “Полонені зеки, синя шваль”, “Втоплю, втоплю, тобі “Нептун” прошепотів”, які стопроцентно стануть мемами.

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Українці активно коментують відео, дякуючи Ані Лорак за таку чудову відеороботу, яка закликає збирати донати на ЗСУ.

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Насправді, пильні глядачі помітили кадри з хештегом СБУ, Валерієм Залужним і Кирилом Будановим, а також відомого волонтера Сергія Стерненка, який пливе до героїні Лорак на катері. Так що в майбутньому ми ще дізнаємося, хто ж насправді автор ролика.

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А росіяни вже проклинають співачку, яку ще вчора обожнювали: “Шоб вона робила без Росії, співала б у якомусь сільському клубі в Україні”,

Лорак хочуть визнати іноагентом в Росії

Співачка родом із Чернівецької області Ані Лорак з 2014 року активно гастролює Росією, а після повномасштабного вторгнення залишилася у Росії і не підтримала Україну.

Після непідтверджених чуток про те, що артистка нібито надає фінансову допомогу ЗСУ, що невдовзі сама колаборантка спростувала, російські активісти направили відповідне звернення до Генпрокуратури.

Понад рік Лорак мовчала про війну в Україні, а зовсім недавно заявила, що не є стороною "конфлікту" і однаково любить російських і українських шанувальників.

Росіяни виступили проти того, щоб "в місті влаштовували шоу люди, які зізнаються в любові правлячій в Україні владі".

Концерти Лорак вже скасовані в Краснодарі, Ростові-на-Дону та інших містах РФ. Організатори концертів обіцяють повернути гроші за квитки.