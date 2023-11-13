«Самотні москалі». Сеть подорвало видео, как «агентка» Лорак «собирает» донаты на ВСУ
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

«Самотні москалі». Сеть подорвало видео, как «агентка» Лорак «собирает» донаты на ВСУ

Ани Лорак
Читати українською
Источник:  online.ua

Сетью вирусится видео, в котором Ани Лорак призывает собирать пожертвования на ВСУ. Современная кавер-версия "Полудневої спеки" создана Музыкальными силами ВСУ.

"Москали под бездной небес"

В Сети появилось переделанное видео хитовой когда-то песни в исполнении предательницы Ани Лорак. "Полуднева спека" превратилась в "Самотніх москалів" и собирает тысячи просмотров.

В песне есть много шедевральных высказываний о войне России с Украиной: "Москали под бездной небес", "Пленные зеки, синяя шваль", "Утоплю, утоплю, тебе "Нептун" прошептал", которые стопроцентно станут мемами.

Комментарий
online.ua

Украинцы активно комментируют видео, благодаря Ани Лорак за такую замечательную видеоработу, которая призывает собирать донаты на ВСУ.

Сергей Стерненко
online.ua

На самом деле, бдительные зрители заметили кадры с хештегом СБУ, Валерием Залужным и Кириллом Будановым, а также известного волонтера Сергея Стерненко, плывущего к героине Лорак на катере. Так что в будущем мы еще узнаем, кто на самом деле автор ролика.

Комментарии россиян
online.ua

А россияне уже проклинают певицу, которую еще вчера обожали: "Что бы она делала без России, пела бы в каком-нибудь сельском клубе в Украине",

Лорак хотят признать иноагентом в России

Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак с 2014 года активно гастролирует по России, а после полномасштабного вторжения осталась в России и не поддержала Украину.

После неподтвержденных слухов о том, что артистка якобы оказывает финансовую помощь ВСУ, которую вскоре сама коллаборантка опровергла, российские активисты направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

Больше года Лорак молчала о войне в Украине, а совсем недавно заявила, что не является стороной "конфликта" и все равно любит российских и украинских поклонников.

Россияне выступили против того, чтобы "в городе устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти".

Концерты Лорак уже упразднены в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах РФ. Организаторы концертов обещают вернуть деньги за билеты.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Хотела усидеть на двух стульях. В России требуют признать Лорак "иноагентом"
Хотела усидеть на двух стульях. В России требуют признать Лорак "иноагентом"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Что у тебя в голове. Алан Бадоев публично обратился к предательнице Ани Лорак
Что у тебя в голове. Алан Бадоев публично обратился к предательнице Ани Лорак
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Предательница Лорак финансово поддерживает похищение украинских детей
Предательница Лорак финансово поддерживает похищение украинских детей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.