«Самотні москалі». Сеть подорвало видео, как «агентка» Лорак «собирает» донаты на ВСУ

"Москали под бездной небес"

В Сети появилось переделанное видео хитовой когда-то песни в исполнении предательницы Ани Лорак. "Полуднева спека" превратилась в "Самотніх москалів" и собирает тысячи просмотров.

В песне есть много шедевральных высказываний о войне России с Украиной: "Москали под бездной небес", "Пленные зеки, синяя шваль", "Утоплю, утоплю, тебе "Нептун" прошептал", которые стопроцентно станут мемами.

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Украинцы активно комментируют видео, благодаря Ани Лорак за такую замечательную видеоработу, которая призывает собирать донаты на ВСУ.

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На самом деле, бдительные зрители заметили кадры с хештегом СБУ, Валерием Залужным и Кириллом Будановым, а также известного волонтера Сергея Стерненко, плывущего к героине Лорак на катере. Так что в будущем мы еще узнаем, кто на самом деле автор ролика.

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А россияне уже проклинают певицу, которую еще вчера обожали: "Что бы она делала без России, пела бы в каком-нибудь сельском клубе в Украине",

Лорак хотят признать иноагентом в России

Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак с 2014 года активно гастролирует по России, а после полномасштабного вторжения осталась в России и не поддержала Украину.

После неподтвержденных слухов о том, что артистка якобы оказывает финансовую помощь ВСУ, которую вскоре сама коллаборантка опровергла, российские активисты направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

Больше года Лорак молчала о войне в Украине, а совсем недавно заявила, что не является стороной "конфликта" и все равно любит российских и украинских поклонников.

Россияне выступили против того, чтобы "в городе устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти".

Концерты Лорак уже упразднены в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах РФ. Организаторы концертов обещают вернуть деньги за билеты.