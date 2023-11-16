Как на самом деле Запад оценивает потери армии РФ — данные The Guardian

Согласно данным международных партнеров официального Киева, общие потери российских войск с начала полномасштабной войны составляют 300-400 тысяч.
Сколько солдат РФ удалось уничтожить бойцам ВСУ
Следует обратить внимание на то, что к числу потерь оккупантов в Украине западные чиновники отнесли убитых и раненых, однако они не уточнили, какой процент с 300-400 тысяч - это убитые захватчики.
Кроме того, сообщается, что во время боев под Авдеевкой на Донбассе страна-агрессорка ежедневно теряет от 500 до 1000 своих солдат.
Согласно прогнозам западных партнеров, контрнаступательные операции на левом берегу Днепра вполне возможно будут напоминать летнюю кампанию на юге своей медлительностью.
Нельзя также не упомянуть о том, что британские разведчики оценивают потери армии РФ погибшими и тяжелоранеными в 190 тысяч военных, а с учетом раненых, способных вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.
Как Украина оценивает потери России по состоянию на 16 ноября
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 315620 (+1130) человек,
танков ‒ 5388 (+11) ед,
боевых бронированных машин ‒ 10121 (+17) ед,
артиллерийских систем – 7683 (+36) ед,
РСЗО – 892 (+8) ед,
средств ПВО ‒ 585 (+3) ед,
самолетов – 323 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5689 (+14),
крылатых ракет ‒ 1563 (+1),
кораблей /катеров ‒ 22 (+0) ед,
подводных лодок – 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10060 (+40) ед,
специальной техники ‒ 1084 (+1)