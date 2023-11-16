Как на самом деле Запад оценивает потери армии РФ — данные The Guardian

Сколько солдат РФ удалось уничтожить бойцам ВСУ

Следует обратить внимание на то, что к числу потерь оккупантов в Украине западные чиновники отнесли убитых и раненых, однако они не уточнили, какой процент с 300-400 тысяч - это убитые захватчики.

Кроме того, сообщается, что во время боев под Авдеевкой на Донбассе страна-агрессорка ежедневно теряет от 500 до 1000 своих солдат.

Отдельно чиновники прокомментировали ситуацию на поле боя. Согласно оценке Запада, контрнаступление Украины на Запорожском фронте по сути "завершилось", в то же время группировка численностью до трех бригад переправилась через Днепр в районе Херсона. Поделиться

Согласно прогнозам западных партнеров, контрнаступательные операции на левом берегу Днепра вполне возможно будут напоминать летнюю кампанию на юге своей медлительностью.

Нельзя также не упомянуть о том, что британские разведчики оценивают потери армии РФ погибшими и тяжелоранеными в 190 тысяч военных, а с учетом раненых, способных вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.

Как Украина оценивает потери России по состоянию на 16 ноября

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составили: