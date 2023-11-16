Как на самом деле Запад оценивает потери армии РФ — данные The Guardian
Категория
Украина
Дата публикации

Как на самом деле Запад оценивает потери армии РФ — данные The Guardian

армия РФ
Читати українською
Источник:  The Guardian

Согласно данным международных партнеров официального Киева, общие потери российских войск с начала полномасштабной войны составляют 300-400 тысяч.

Сколько солдат РФ удалось уничтожить бойцам ВСУ

Следует обратить внимание на то, что к числу потерь оккупантов в Украине западные чиновники отнесли убитых и раненых, однако они не уточнили, какой процент с 300-400 тысяч - это убитые захватчики.

Кроме того, сообщается, что во время боев под Авдеевкой на Донбассе страна-агрессорка ежедневно теряет от 500 до 1000 своих солдат.

Отдельно чиновники прокомментировали ситуацию на поле боя. Согласно оценке Запада, контрнаступление Украины на Запорожском фронте по сути "завершилось", в то же время группировка численностью до трех бригад переправилась через Днепр в районе Херсона.

Согласно прогнозам западных партнеров, контрнаступательные операции на левом берегу Днепра вполне возможно будут напоминать летнюю кампанию на юге своей медлительностью.

Нельзя также не упомянуть о том, что британские разведчики оценивают потери армии РФ погибшими и тяжелоранеными в 190 тысяч военных, а с учетом раненых, способных вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.

Как Украина оценивает потери России по состоянию на 16 ноября

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 315620 (+1130) человек,

  • танков ‒ 5388 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 10121 (+17) ед,

  • артиллерийских систем – 7683 (+36) ед,

  • РСЗО – 892 (+8) ед,

  • средств ПВО ‒ 585 (+3) ед,

  • самолетов – 323 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5689 (+14),

  • крылатых ракет ‒ 1563 (+1),

  • кораблей /катеров ‒ 22 (+0) ед,

  • подводных лодок – 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 10060 (+40) ед,

  • специальной техники ‒ 1084 (+1)

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.