Армія РФ програє ЗСУ у артилерійському протистоянні — Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ програє ЗСУ у артилерійському протистоянні — Forbes

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Forbes Україна

Злочинна армія РФ залучила до війни проти України майже половину від загальної кількості власних артсистем, однак так і не змогла здобути переваги над українськими артилеристами. 

Що відомо про перевагу ЗСУ у артилерійському протистоянні

Журналісти видання із посиланням на супутникові знімки з російських складів зберігання зазначають, що окупаційна російська армія зазнає шалених втрат у військовій техніці.

Автори матеріалу підкреслюють, що від початку злочинного вторгнення в Україну Росія вже залучила вдвічі більше власних артсистем, ніж загальний обсяг всіх країн-членів НАТО.

За підрахунками аналітиків, з російських складів зберігання було знято більше 7,5 тис артсистем.

Однак російським загарбникам так і не вдалось досягти переваги у артилерії над українськими військовими.

Така ситуація склалась через використання окупаційною російською армією великої кількості старих радянських артсистем проти набагато меншої кількості західних артсистем на озброєнні ЗСУ, які тим не менш, виявились набагато ефективнішими.

Зараз на полі бою перебуває майже 40 американських систем HIMARS та M270. Проте численні відео доводять, що вони ефективніші, ніж 1 тис радянських "Ураганів", "Смерчів" і "Градів". Щодня системи HIMARS знищують кілька десятків російських артилерійських систем, - йдеться у матеріалі видання.

Автори матеріалу також додають, що радянські артсистеми мають менш ефективну дальність стрільби із максимумом в 20-30 км, тоді як західні артсистеми здатні вражати цілі на відстані у 30-40 км, а окремі боєприпаси дозволяють атакувати ціль на відстані до 60 км.

Системи HIMARS мають ефективну діяльність у 85 км.

Що відомо про проблеми армії РФ з артилерією

Основним засобом контрбатарейної боротьби росіян залишається баражуючий боєприпас "Ланцет", від якого можливо побудувати захист у вигляді металевих огороджень і який не гарантує знищення цілі.

Тоді як снаряд GMLRS, випущений із системи HIMARS, неможливо зупинити загороджувальними конструкціями.

Поки західної зброї та боєприпасів до неї буде достатньо для протидії навалі масованої російської артилерії, ЗСУ зможуть стримувати ворога. Росія вже зняла зі зберігання близько половини своїх запасів радянської артилерії. Ймовірно, найкращу половину. Тож у битві артилерій Україна все ще може перемогти, - йдеться у матеріалі видання.

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