У РФ підтвердили удар ЗСУ з HIMARS по будівлі із російськими силовиками на Херсонщині

Підконтрольні Кремлю пропагандистські ЗМІ підтвердили влучання українськими військовими з РСЗВ HIMARS по будівлі, де проходила нарада російських поліціянтів, у селі Ювілейне на Херсонщині.

Що відомо про наслідки удару ЗСУ по будівлі із російськими силовиками на Херсонщині

Зазначається, що українські військові з РСЗВ HIMARS завдали удару по будівлі "ОМВД Росії" в селі Ювілейне на окупованій частині Херсонської області.

Так, за інформацією кремлівських ЗМІ, внаслідок обстрілу загинуло четверо російських поліцейських і ще 18 отримали поранення.

При п'ятеро співробітників були госпіталізовані, іншим допомога була надана на місці.

Що відомо про підготовку удару ЗСУ по будівлі з окупантами на Херсонщині

Учора 28 листопада 2023 року, завдяки інформації, яку надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області, - йдеться у повідомленні представників Центру національного спротиву. Поширити

В ЦНС зазначили, що внаслідок удару було ліквідовано п’ятьох високопосадовців окупаційних російських силових структур.

Що відомо про ситуацію зі становищем армії РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За словами військового аналітика, полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора Романа Світана в ефірі 24 каналу, лівий берег Дніпра на Херсонщині наразі є найнезручнішою позицією для російських військових злочинців.

Світан пояснив, що на окупованій частині Херсонської області терористична російська армія має логістичні лінії постачання великої протяжності.

Якщо рахувати з Ростова-на-Дону, то це – 700 кілометрів. Якщо з Тамані – 300 – 400 кілометрів.

Лівий берег Херсонщини зараз найбільш незручна позиція для росіян. Для оборони. Адже дальність постачання будь-якої військової амуніції чи спорядження довга. Хоча вони використовують один з морських шляхів до Скадовська. Там зробили великий військовий хаб, - пояснює Світан. Поширити

Зі Скадовська йде дорога в бік Олешок та уздовж Дніпра до Нової Каховки. Україна має можливість обстрілювати цей шлях.

Аналітик також зазначив, що наразі російські військові злочинці перекинули з району Токмака на лівий берег у Херсонську область кілька бригад з резерву.

Окрім цього додаткові підрозділи, як припускає Світан, можуть бути перекинути на лівий берег Дніпра на Херсоннщині з Росії протягом найближчих 1,5-2 тижнів.