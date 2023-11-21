Відплата за 128-у. ЗСУ накрили скупчення морпіхів РФ на Херсонщині — Мадяр

За даними Мадяра, 19 листопада загинули 25 військових з 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни замовчують.
Бумеранг відплати за 128-у бригаду
Збройні Сили України в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення їхніх військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області
Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, засновник підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (Мадяр).
За словами Мадяра, ураження сталося 19 листопада в Херсонській області – у день ракетних військ та артилерії РФ під час нагородження. При цьому росіяни ретельно ховали дане місце, адже воно було на узліссі та замасковане.
Загалом за даними українського воїна загинули 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.
Загибель воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі: що відомо
У п'ятницю, 3 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.
Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного удару в Запорізькій області загинули 19 військовослужбовців 128-ї бригади. Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження.
Стало відомо, що комбриг Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Як зазначило видання, військовослужбовці чекали його понад пів години, а тоді стався приліт, унаслідок якого є загиблі та поранені.
Увечері 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що командира 128-ї бригади Лисюка відсторонено на час слідства. Крім того, Міноборони проводить службове розслідування дій посадовців.
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