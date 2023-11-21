Відплата за 128-у. ЗСУ накрили скупчення морпіхів РФ на Херсонщині — Мадяр

За даними Мадяра, 19 листопада загинули 25 військових з 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни замовчують.

Бумеранг відплати за 128-у бригаду

Збройні Сили України в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення їхніх військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, засновник підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (Мадяр).

За словами Мадяра, ураження сталося 19 листопада в Херсонській області – у день ракетних військ та артилерії РФ під час нагородження. При цьому росіяни ретельно ховали дане місце, адже воно було на узліссі та замасковане.

Відплата. Бумеранг: за два тижні після атаки на 128-му. 810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталя ім. Бурденко, – написав Роберт Бровді. Поширити

Загалом за даними українського воїна загинули 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.

Загибель воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі: що відомо

У п'ятницю, 3 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного удару в Запорізькій області загинули 19 військовослужбовців 128-ї бригади. Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження.

Стало відомо, що комбриг Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Як зазначило видання, військовослужбовці чекали його понад пів години, а тоді стався приліт, унаслідок якого є загиблі та поранені.

Увечері 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що командира 128-ї бригади Лисюка відсторонено на час слідства. Крім того, Міноборони проводить службове розслідування дій посадовців.