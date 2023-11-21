Возмездие за 128-ю. ВСУ накрыли скопление морпехов РФ на Херсонщине — Мадяр

По данным Мадяра, 19 ноября погибли 25 военных из 810-й бригады морской пехоты, еще около сотни получили ранения. Потери среди командного состава россияне умалчивают.

Бумеранг возмездия за 128-ю бригаду

Вооруженные Силы Украины в день ракетно-артиллерийских войск РФ накрыли большое скопление их военных с 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ, учредитель подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр).

По словам Мадяра, поражение врага произошло 19 ноября в Херсонской области – в день ракетных войск и артиллерии РФ во время награждения. При этом россияне тщательно прятали данное место, ведь оно было на опушке и замаскировано.

Возмездие. Бумеранг: через две недели после атаки на 128-й. 810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую. Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного госпиталя им. Бурденко, – написал Роберт Бровди. Поделиться

Всего по данным украинского воина погибли 25 окупантов из состава 810-й бригады морской пехоты, еще около сотни получили ранения. Потери среди командного состава россияне тщательно скрывают.

Гибель воинов 128-й бригады в Запорожской области: что известно

В пятницу, 3 ноября, российские террористы нанесли ракетный удар по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения разной степени тяжести получили и местные жители.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель воинов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара в Запорожской области погибли 19 военнослужащих 128 бригады. Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство.

Стало известно, что комбриг Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на запад ко Дню ракетных войск и артиллерии, организованному вблизи линии фронта в Запорожье. Как отметило издание, военнослужащие ждали его более получаса, а затем произошел прилет, в результате которого погибли и ранены.

Вечером 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командир 128-й бригады Лысюк отстранен на время следствия. Кроме того, Минобороны проводит служебное расследование действий должностных лиц.