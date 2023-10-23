Армия РФ ударила по Херсонщине. В области проблемы со светом

Российские оккупанты сегодня, 23 октября, обстреляли Херсонскую область. Часть Бериславского района осталась без электроэнергии.

Армия РФ ударила по Херсонщине

Оккупанты снова ударили по Херсонской области. Попали по линиям электропередач. Без света остались Берислав, Новоберислав, Дорожное, Томарино, – написал чиновник. Поделиться

По его словам, энергетики уже работают над тем, чтобы устранить повреждения.

Обстрелы Херсонской области не утихают

Российские войска ежедневно обстреливают села и города освобожденной правобережной Херсона из временно оккупированной части региона. Чаще они сбрасывают авиабомбы, обстреливают из артиллерии и танков, но в последнее время оккупанты начали задействовать и ракеты.

Так, по сообщению Херсонской ОВА, за минувшие сутки противник совершил 103 обстрела, выпустил 513 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг гнал 20 снарядами.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения, административные здания и общепит в Бериславском районе.

Из-за русской агрессии один человек получил ранения.