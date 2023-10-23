Наводили ракеты и авиабомбы. Антиукраинское «подполье» от ФСБ ликвидировано в Херсоне — СБУ

Организатором и руководителем "подполья" в Херсоне был бывший бизнесмен, после оккупации города армией РФ перешедший на сторону врага.
В Херсоне разоблачили антиукраинское "подполье"
СБУ обезвредило антиукраинское «подполье», приводившее ракеты и управляемые авиабомбы РФ на жилые дома Херсона
Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Херсоне нейтрализована подпольная ячейка российской ФСБ. В ходе оперативных мероприятий задержаны все трое участников вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу.
Об этом СБУ сообщила в Telegram.
Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили.
В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.
Работая на захватчиков, их приспешник попал в поле зрения российской ФСБ, которая вскоре завербовала его.
После освобождения города предатель на время «залег на дно», но впоследствии вышел на дистанционную связь со своим «куратором» с временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задание.
По указанию агрессора он создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра.
Один из них при захвате города принимал участие в съемках постановочных сюжетов для рупора кремля – «РИА Новости».
В настоящее время руководителю вражеской группы поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Шпион РФ искал ПВО возле энергообъектов в Киеве
Российский агент-корректировщик работал на российское ГРУ, которое приказало ему установить геолокацию подразделений Сил обороны на территории Киевщины.
ГРУ надеялось, что их шпион обнаружит вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинского ПВО.
По этой информации там готовили новую серию прицельных воздушных ударов по Киеву и близлежащим населенным пунктам.
Сотрудники СБУ задержали шпиона «на горячем» в августе 2023 года, когда он осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и «привязывал» ее GPS-координаты к электронной карте.
Так его нашла российская разведка, которая за деньги привлекла его к сотрудничеству.
Коммуникация осуществлялась через один из мессенджеров, где предатель создал несколько анонимных аккаунтов для конспирации.
В месте жительства злоумышленника обнаружили ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-взрывной деятельности против Украины.
Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Человек находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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