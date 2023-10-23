Наводили ракеты и авиабомбы. Антиукраинское «подполье» от ФСБ ликвидировано в Херсоне — СБУ

Организатором и руководителем "подполья" в Херсоне был бывший бизнесмен, после оккупации города армией РФ перешедший на сторону врага.

В Херсоне разоблачили антиукраинское "подполье"

СБУ обезвредило антиукраинское «подполье», приводившее ракеты и управляемые авиабомбы РФ на жилые дома Херсона

Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Херсоне нейтрализована подпольная ячейка российской ФСБ. В ходе оперативных мероприятий задержаны все трое участников вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили.

В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.

По данным следствия, организатором и руководителем местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель, после захвата города перешедший на сторону врага. Поделиться

Тогда он устроился «мастером» в оккупационную «Херсонскую железную дорогу РФ», где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой армии РФ, – говорится в сообщении. Поделиться

Работая на захватчиков, их приспешник попал в поле зрения российской ФСБ, которая вскоре завербовала его.

После освобождения города предатель на время «залег на дно», но впоследствии вышел на дистанционную связь со своим «куратором» с временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задание.

По указанию агрессора он создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра.

Один из них при захвате города принимал участие в съемках постановочных сюжетов для рупора кремля – «РИА Новости».

После создания вражеской группы, ее участники приступили к определению координат компактной застройки и проживания граждан на территории Херсона. Также их интересовали основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и его окрестностях. Поделиться

Полученные сведения передавали россиянам через анонимные мессенджеры, – сообщает СБУ. Поделиться

В настоящее время руководителю вражеской группы поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Шпион РФ искал ПВО возле энергообъектов в Киеве

Российский агент-корректировщик работал на российское ГРУ, которое приказало ему установить геолокацию подразделений Сил обороны на территории Киевщины.

Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники. Также фигурант «сливал» оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве, – сообщает СБУ. Поделиться

ГРУ надеялось, что их шпион обнаружит вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинского ПВО.

По этой информации там готовили новую серию прицельных воздушных ударов по Киеву и близлежащим населенным пунктам.

Сотрудники СБУ задержали шпиона «на горячем» в августе 2023 года, когда он осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и «привязывал» ее GPS-координаты к электронной карте.

По данным следствия, фигурантом является 23-летний житель Одессы, переехавший в Киев в поисках «быстрого заработка». Для этого оставлял собственные «резюме» на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ, говорится в сообщении. Поделиться

Так его нашла российская разведка, которая за деньги привлекла его к сотрудничеству.

Коммуникация осуществлялась через один из мессенджеров, где предатель создал несколько анонимных аккаунтов для конспирации.

В месте жительства злоумышленника обнаружили ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Человек находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.