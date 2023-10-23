Наводили ракети та авіабомби. Антиукраїнське «підпілля» від ФСБ ліквідовано у Херсоні — СБУ

Організатором та керівником “підпілля” у Херсоні був колишній бізнесмен, який після окупації міста армією РФ перейшов на бік ворога.

У Херсоні викрили антиукраїнське “підпілля”

СБУ знешкодила антиукраїнське «підпілля», яке наводило ракети та керовані авіабомби РФ на житлові будинки Херсона

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої в Херсоні нейтралізовано підпільний осередок російської ФСБ. Під час оперативних заходів затримано всіх трьох учасників ворожої групи, що коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили.

Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними слідства, організатором та керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога. Поширити

Тоді він влаштувався «майстром» до окупаційної «Херсонської залізниці РФ», де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою армії РФ, – йдеться у повідомленні. Поширити

Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської ФСБ, яка невдовзі завербувала його.

Після звільнення міста зрадник на деякий час «заліг на дно», але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм «куратором» з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання.

За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру.

Один із них під час захоплення міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для рупора кремля – «РИА Новости».

Після створення ворожої групи її учасники приступили до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона. Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях. Поширити

Отримані відомості передавали росіянам через анонімні месенджери, – повідомляє СБУ. Поширити

Наразі керівнику ворожої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Шпигун РФ шукав ППО біля енергооб’єктів у Києві

Російський агент-коригувальник працював на російське ГРУ, яке наказало йому встановити геолокації підрозділів Сил оборони на території Київщини.

Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки. Також фігурант «зливав» окупантам інформацію про електропідстанції у Києві, – повідомляє СБУ. Поширити

ГРУ сподівалось, що їхній шпигун виявить поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.

За цією інформацією там готували нову серію прицільних повітряних ударів по Києву та прилеглих населених пунктах.

Співробітники СБУ затримали шпигуна «на гарячому» у серпні 2023 року, коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та «прив’язував» її GPS-координати до електронної карти.

За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках «швидкого заробітку». Для цього залишав власні «резюме» на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт, - йдеться у повідомленні. Поширити

Так його знайшла російська розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці.

Комунікація здійснювалася через один із месенджерів, де зрадник створив декілька анонімних облікових записів для конспірації.

У місці проживання зловмисника знайшли ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.

Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.