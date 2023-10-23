Армія РФ вдарила по Херсонщині. В області проблеми зі світлом

Російські окупанти сьогодні, 23 жовтня, обстріляли Херсонську область. Частина Бериславського району лишилася без електроенергії.

Армія РФ вдарила по Херсонщині

Окупанти знову вдарили по Херсонській області. Влучили по лініях електропередач. Без світла залишилися Берислав, Новоберислав, Шляхове, Томарине, - написав чиновник. Поширити

За його словами, енергетики вже працюють над тим, щоб усунути пошкодження.

Обстріли Херсонської області не вщухають

Російські війська щодня обстрілюють села та міста звільненої правобережної Херсонщини з тимчасово окупованої частини регіону. Найчастіше вони скидають авіабомби, обстрілюють з артилерії та танків, але останнім часом окупанти почали задіювати і ракети.

Так, за повідомленням Херсонської ОВА, за минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустив 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог гатив 20 снарядами.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.