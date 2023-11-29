В РФ подтвердили удар ВСУ с HIMARS по зданию с российскими силовиками в Херсонской области

Подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ подтвердили попадание украинскими военными из РСЗО HIMARS по зданию, где проходило совещание российских полицейских, в селе Юбилейное Херсонской области.

Что известно о последствиях удара ВСУ по зданию с российскими силовиками в Херсонской области

Отмечается, что украинские военные из РСЗО HIMARS нанесли удар по зданию "ОМВД России" в селе Юбилейное на оккупированной части Херсонской области.

Так, по информации кремлевских СМИ, в результате обстрела погибли четверо российских полицейских и еще 18 получили ранения.

При пятерых сотрудниках были госпитализированы, другим помощь была оказана на месте.

Что известно о подготовке удара ВСУ по зданию с оккупантами в Херсонской области

Вчера 28 ноября 2023, благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области, - говорится в сообщении представителей Центра национального сопротивления. Поделиться

В ЦНС отметили, что в результате удара были ликвидированы пять высокопоставленных должностных лиц оккупационных российских силовых структур.

Что известно о ситуации с положением армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области

По словам военного аналитика, полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора Романа Свитана в эфире 24 канала, левый берег Днепра в Херсонской области является самой неудобной позицией для российских военных преступников.

Свитан объяснил, что на оккупированной части Херсонской области террористическая российская армия имеет логистические линии снабжения большой протяженностью.

Если считать из Ростова-на-Дону, то это – 700 километров. Если из Тамани – 300 – 400 км.

Левый берег Херсонщины сейчас самая неудобная позиция для россиян. Для обороны. Ведь дальность снабжения любой военной амуниции или снаряжение долгая. Хотя они используют один из морских путей в Скадовск. Там сделали большой военный хаб, – объясняет Свитан. Поделиться

Со Скадовска идет дорога в сторону Олешек и вдоль Днепра в Новую Каховку. У Украины есть возможность обстреливать этот путь.

Аналитик также отметил, что российские военные преступники перебросили из района Токмака на левый берег в Херсонскую область несколько бригад из резерва.

Кроме этого дополнительные подразделения, как предполагает Свитан, могут быть переброшены на левый берег Днепра в Херсонской области из России в течение ближайших 1,5-2 недель.