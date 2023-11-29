Армия РФ проигрывает ВСУ в артиллерийском противостоянии — Forbes

Преступная армия РФ привлекла к войне против Украины почти половину общего количества собственных артсистем, однако так и не смогла получить преимущества над украинскими артиллеристами.

Что известно о преимуществе ВСУ в артиллерийском противостоянии

Журналисты издания со ссылкой на спутниковые снимки с российских складов хранения отмечают, что оккупационная российская армия несет бешеные потери в военной технике.

Авторы материала подчеркивают, что с начала преступного вторжения в Украину Россия уже привлекла вдвое больше собственных артсистем, чем общий объем всех стран-членов НАТО.

По подсчетам аналитиков, с российских складов хранение было снято более 7,5 тыс. артсистем.

Однако российским захватчикам так и не удалось добиться преимущества в артиллерии украинским военным.

Такая ситуация сложилась из-за использования оккупационной российской армией большого количества старых советских артсистем против гораздо меньшего количества западных артсистем на вооружении ВСУ, которые, тем не менее, оказались гораздо эффективнее.

Сейчас на поле боя находятся около 40 американских систем HIMARS и M270. Однако многочисленные видео доказывают, что они эффективнее 1 тыс. советских "Ураганов", "Смерчей" и "Градов". Ежедневно системы HIMARS уничтожают несколько десятков российских артиллерийских систем, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала также добавляют, что советские артсистемы обладают менее эффективной дальностью стрельбы с максимумом в 20-30 км, тогда как западные артсистемы способны поражать цели на расстоянии в 30-40 км, а отдельные боеприпасы позволяют атаковать цель на расстоянии до 60 км.

Системы HIMARS работают в 85 км.

Что известно о проблемах армии РФ с артиллерией

Основным средством контрбатарейной борьбы россиян остается боражирующий боеприпас "Ланцет", от которого возможно построить защиту в виде металлических ограждений и не гарантирующего уничтожения цели.

В то время как снаряд GMLRS, выпущенный из системы HIMARS, невозможно остановить заградительными конструкциями.