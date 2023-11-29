В ВСУ заявили об активизации штурмов армии РФ под Авдеевкой

На Авдеевском направлении российские захватчики активизировали штурмовые действия, а также после определенного "затишья" из-за непогоды со вчерашнего дня значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.
Враг активизировал штурмы под Авдеевкой и резко усилил обстрелы
Кроме того, фиксируется активизация противником наземных пехотных атак на этом участке фронта. При этом Силы обороны Украины, отражая штурмы интервентов, уничтожают множество российской бронированной военной техники.
Ситуация в районе Авдеевки
Напомним, в начале октября российские оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки, которое расценивают как самое масштабное с 2014 года.
По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, за месяц, когда противник активизировался у Авдеевки, росармия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.
На днях спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Штупун сообщил, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники.
23 ноября стало известно о начале врагом третьей волны наступления на Авдеевском направлении. Несмотря на активные атаки, враг продолжает нести большие потери.
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