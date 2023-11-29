В ВСУ заявили об активизации штурмов армии РФ под Авдеевкой

На Авдеевском направлении российские захватчики активизировали штурмовые действия, а также после определенного "затишья" из-за непогоды со вчерашнего дня значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.

Враг активизировал штурмы под Авдеевкой и резко усилил обстрелы

После некоторого уменьшения применения дронов, артиллерии и авиации, вызванного ухудшением погоды, вчера враг резко увеличил примерно в два раза как количество артобстрелов, так и авиаударов, - отметил офицер. Поделиться

Кроме того, фиксируется активизация противником наземных пехотных атак на этом участке фронта. При этом Силы обороны Украины, отражая штурмы интервентов, уничтожают множество российской бронированной военной техники.

Местами (противник, – ред.) применяет бронетехнику, многие из нее жгут наши воины, – сказал Штупун. Поделиться

Ситуация в районе Авдеевки

Напомним, в начале октября российские оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки, которое расценивают как самое масштабное с 2014 года.

По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, за месяц, когда противник активизировался у Авдеевки, росармия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

На днях спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Штупун сообщил, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники.

23 ноября стало известно о начале врагом третьей волны наступления на Авдеевском направлении. Несмотря на активные атаки, враг продолжает нести большие потери.