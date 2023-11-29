В ВСУ заявили об активизации штурмов армии РФ под Авдеевкой
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ заявили об активизации штурмов армии РФ под Авдеевкой

ВСУ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На Авдеевском направлении российские захватчики активизировали штурмовые действия, а также после определенного "затишья" из-за непогоды со вчерашнего дня значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.

Враг активизировал штурмы под Авдеевкой и резко усилил обстрелы

После некоторого уменьшения применения дронов, артиллерии и авиации, вызванного ухудшением погоды, вчера враг резко увеличил примерно в два раза как количество артобстрелов, так и авиаударов, - отметил офицер.

Кроме того, фиксируется активизация противником наземных пехотных атак на этом участке фронта. При этом Силы обороны Украины, отражая штурмы интервентов, уничтожают множество российской бронированной военной техники.

Местами (противник, – ред.) применяет бронетехнику, многие из нее жгут наши воины, – сказал Штупун.

Ситуация в районе Авдеевки

Напомним, в начале октября российские оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки, которое расценивают как самое масштабное с 2014 года.

По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, за месяц, когда противник активизировался у Авдеевки, росармия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

На днях спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Штупун сообщил, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники.

23 ноября стало известно о начале врагом третьей волны наступления на Авдеевском направлении. Несмотря на активные атаки, враг продолжает нести большие потери.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Война на Донбассе: Авдеевка остается без света, а россияне отказались помочь с ремонтом
Министерство обороны Украины
Война на Донбассе: Авдеевка остается без света, а россияне отказались помочь с ремонтом
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
3 мая эпицентром огневого противостояния на Донбассе стала Авдеевка - штаб АТО
3 мая эпицентром огневого противостояния на Донбассе стала Авдеевка - штаб АТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авдеевка в огне. Тысячи военных армии РФ штурмуют позиции ВСУ
Бои под Авдеевкой

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.