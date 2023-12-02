Белый дом жестко отреагировал на решение Путина касательно армии РФ

По словам команды президента США Джо Байдена, решение главы Кремля Владимира Путина относительно увеличения численности российской армии является "разбрасыванием человеческого мяса".
Путин снова продемонстрировал, что ему плевать на жизнь россиян
С таким заявлением выступил координатор Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кроме того, он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины превосходят армию РФ по качеству войск, качеству руководства, командованию и управлению, а также вооружения, которые США и другие страны передают Киеву.
Учитывая тот факт, что российский диктатор не может сравниться с таким качеством, у него не остается другого выхода, кроме как забрасывать Украину мясом, достигая своих целей количеством тел. Как известно, именно такой сценарий мы наблюдали год назад под Бахмутом.
По убеждению Джона Кирби, решение Путина в очередной раз указывает на масштабные трудности, с которыми армия РФ сталкивается на украинском фронте.
Путин увеличил численность военнослужащих ВС РФ
1 декабря официально стало известно, что глава Кремля Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России почти на 170 тысяч человек.
Кроме того, указано, что диктатор поручил своему правительству предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета.
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