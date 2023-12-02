Белый дом жестко отреагировал на решение Путина касательно армии РФ

Путин снова продемонстрировал, что ему плевать на жизнь россиян

С таким заявлением выступил координатор Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Здесь нет сомнений, что он (Путин – ред.) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше, - заявил представитель Белого дома. Поделиться

Кроме того, он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины превосходят армию РФ по качеству войск, качеству руководства, командованию и управлению, а также вооружения, которые США и другие страны передают Киеву.

Учитывая тот факт, что российский диктатор не может сравниться с таким качеством, у него не остается другого выхода, кроме как забрасывать Украину мясом, достигая своих целей количеством тел. Как известно, именно такой сценарий мы наблюдали год назад под Бахмутом.

По убеждению Джона Кирби, решение Путина в очередной раз указывает на масштабные трудности, с которыми армия РФ сталкивается на украинском фронте.

Поэтому наша настоятельная рекомендация Путину заключалась бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска, – подчеркнул представитель команды Джо Байдена. Поделиться

Путин увеличил численность военнослужащих ВС РФ

1 декабря официально стало известно, что глава Кремля Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России почти на 170 тысяч человек.

Принимаю установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих, - сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, указано, что диктатор поручил своему правительству предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета.