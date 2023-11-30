Армия РФ нанесла авиаудар по Торецку. Есть погибший и трое раненых

Прокуратура Донецкой области сообщает, что в 17:40 оккупанты второй раз за день атаковали город Торецк. По предварительным данным, враг сбросил на город две авиабомбы КАБ-250.
Армия РФ в очередной раз атаковала Торецк
Российская армия 30 ноября нанесла авиаудар по Торецку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Отмечается, что один человек погиб, а представители ГСЧС и Национальной полиции Украины спасли из-под завалов 2 человека.
Прокуратура Донецкой области начала расследование.
Прокуратура сообщает, что в 17:40 оккупанты вторично за день атаковали город Торецк. По предварительным данным, враг сбросил на город две авиабомбы КАБ-250.
Удары по Торецку: что известно
Торецк расположен вблизи линии фронта, недалеко от оккупированной Горловки. Россияне регулярно атакуют город.
28 ноября российские войска ударили из авиации по шахте в Торецке. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины – работницы, которые находились в одной из мастерских. Позже количество раненых выросло до пяти.
30 ноября сообщалось, что российские войска ранили трех жителей Торецкая, ожидавших "гуманитарку".
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