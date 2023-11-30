Армия РФ нанесла авиаудар по Торецку. Есть погибший и трое раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла авиаудар по Торецку. Есть погибший и трое раненых

ДСНС Украины
Торецк
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Прокуратура Донецкой области сообщает, что в 17:40 оккупанты второй раз за день атаковали город Торецк. По предварительным данным, враг сбросил на город две авиабомбы КАБ-250.

Армия РФ в очередной раз атаковала Торецк

Российская армия 30 ноября нанесла авиаудар по Торецку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Торецк. Вечером враг совершил авиаудар по городу. В результате разрушен частный дом на 4 хозяина, – говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек погиб, а представители ГСЧС и Национальной полиции Украины спасли из-под завалов 2 человека.

В общей сложности пострадали 3 человека. Работы завершены, – добавили спасатели.

Прокуратура Донецкой области начала расследование.

Прокуратура сообщает, что в 17:40 оккупанты вторично за день атаковали город Торецк. По предварительным данным, враг сбросил на город две авиабомбы КАБ-250.

Удары по Торецку: что известно

Торецк расположен вблизи линии фронта, недалеко от оккупированной Горловки. Россияне регулярно атакуют город.

28 ноября российские войска ударили из авиации по шахте в Торецке. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины – работницы, которые находились в одной из мастерских. Позже количество раненых выросло до пяти.

30 ноября сообщалось, что российские войска ранили трех жителей Торецкая, ожидавших "гуманитарку".

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