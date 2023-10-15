В Донецкой области планируют эвакуацию детей из Торецкой и Марьинской общин

Из Торецкой и Марьинской общин Донецкой области планируется принудительная эвакуация детей. В настоящее время там находится около 250 детей.

В Донецкой области готовят принудительную эвакуацию детей

И.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что в ближайшее время может быть объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из двух общин Донетчины.

Соответствующие представления уже подготовлены местными администрациями и переданы Кабинету министров. Речь идет о Торецкой и Марьинской общинах. Поделиться

Он сообщил, что в Торецкой общине сейчас находятся почти 240 детей, а в Марьинской — 19.

Детей эвакуируют в безопасные места, когда в Министерстве реинтеграции согласуют соответствующие документы.

Сколько детей остаются в Донецкой области

Ранее в Донецкой ОВА сообщили, что в области остаются 40 576 детей.

Большинство из них — в относительно отдаленных от фронта населенных пунктах.

С 7 апреля, когда началась принудительная эвакуация детей из фронтовых городов, 524 ребенка были перевезены в более безопасные регионы.