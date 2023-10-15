В Донецкой области планируют эвакуацию детей из Торецкой и Марьинской общин

Из Торецкой и Марьинской общин Донецкой области планируется принудительная эвакуация детей. В настоящее время там находится около 250 детей.
В Донецкой области готовят принудительную эвакуацию детей
И.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что в ближайшее время может быть объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из двух общин Донетчины.
Он сообщил, что в Торецкой общине сейчас находятся почти 240 детей, а в Марьинской — 19.
Детей эвакуируют в безопасные места, когда в Министерстве реинтеграции согласуют соответствующие документы.
Сколько детей остаются в Донецкой области
Ранее в Донецкой ОВА сообщили, что в области остаются 40 576 детей.
Большинство из них — в относительно отдаленных от фронта населенных пунктах.
С 7 апреля, когда началась принудительная эвакуация детей из фронтовых городов, 524 ребенка были перевезены в более безопасные регионы.
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