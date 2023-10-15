В Донецкой области планируют эвакуацию детей из Торецкой и Марьинской общин
Категория
Украина
Дата публикации

В Донецкой области планируют эвакуацию детей из Торецкой и Марьинской общин

Донецкая ОГА
эвакуация
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Из Торецкой и Марьинской общин Донецкой области планируется принудительная эвакуация детей. В настоящее время там находится около 250 детей.

В Донецкой области готовят принудительную эвакуацию детей

И.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что в ближайшее время может быть объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из двух общин Донетчины.

Соответствующие представления уже подготовлены местными администрациями и переданы Кабинету министров. Речь идет о Торецкой и Марьинской общинах.

Он сообщил, что в Торецкой общине сейчас находятся почти 240 детей, а в Марьинской — 19.

Детей эвакуируют в безопасные места, когда в Министерстве реинтеграции согласуют соответствующие документы.

Сколько детей остаются в Донецкой области

Ранее в Донецкой ОВА сообщили, что в области остаются 40 576 детей.

Большинство из них — в относительно отдаленных от фронта населенных пунктах.

С 7 апреля, когда началась принудительная эвакуация детей из фронтовых городов, 524 ребенка были перевезены в более безопасные регионы.

К сожалению, были и случаи укрывательства детей. В частности, в Бахмуте взрослые, которые сами не желали уезжать, прятали своих детей по другим адресам, чтобы представители власти не смогли их эвакуировать, - сообщил Мороз.

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