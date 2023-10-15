На Донеччині планують евакуацію дітей із Торецької та Мар’їнської громад
Категорія
Україна
Дата публікації

На Донеччині планують евакуацію дітей із Торецької та Мар’їнської громад

Донецька ОДА
Евакуація

З Торецької та Мар’їнської громад Донецької області планують примусову евакуацію дітей. Наразі там перебуває близько 250 дітей.

На Донеччині готують примусову евакуацію дітей

В.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що найближчим часом може бути оголошена примусова евакуація родин із дітьми ще з двох громад Донеччини.

Відповідні подання вже підготовлені місцевими адміністраціями та передані до Кабінету міністрів. Йдеться про Торецьку та Мар’їнську громади.

Він повідомив, що у Торецькій громаді наразі перебувають майже 240 дітей, а у Мар’їнській — 19.

Дітей евакуюють до безпечних місць, коли в Міністерстві реінтеграції узгодять відповідні документи.

Скільки дітей залишаються на Донеччині

Раніше в Донецькій ОВА повідомили, що в області залишаються 40 576 дітей.

Більшість із них — у відносно віддалених від фронту населених пунктах.

Від 7 квітня, коли розпочалася примусова евакуація дітей з фронтових міст, 524 дитини були перевезені до більш безпечних регіонів.

На жаль, були й випадки переховування дітей. Зокрема, у Бахмуті дорослі, що самі не бажали виїжджати, ховали своїх дітей за іншими адресами, щоб представники влади не змогли їх евакуювати, — повідомив Мороз.

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