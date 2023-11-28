Армия РФ атаковала предприятие в Торецке. Есть раненые

Оккупанты атаковали предприятие в Торецке: ранения получили 4 женщин.
Россияне атаковали предприятие в Торецке
28 ноября в 10:50 военные РФ нанесли очередной авиаудар по городу Торецку. На этот раз они попали по территории предприятия.
Во время обстрела получили ранения четверо работниц, которые находились в одной из мастерских. Пострадавшие в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставлены в больницу.
Также взрывом повреждены промышленные здания.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Армия РФ снова обстреляла Торецк
Как сообщает Офис генпрокурора Украины, 11 ноября 2023 года российские захватчики нанесли новый мощный удар по Торецку, по предварительным данным, по артиллерии.
В ОГП отмечают, что вражеские снаряды попали в жилую застройку, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.
Кроме того, отмечается, что в результате взрывов разбиты окна и двери жилых домов и хозяйственных построек, разрушены плиты перекрытия, изуродованы крыши и кровля.
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