Армия РФ атаковала предприятие в Торецке. Есть раненые

Россияне атаковали предприятие в Торецке

28 ноября в 10:50 военные РФ нанесли очередной авиаудар по городу Торецку. На этот раз они попали по территории предприятия.

Во время обстрела получили ранения четверо работниц, которые находились в одной из мастерских. Пострадавшие в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставлены в больницу.

Также взрывом повреждены промышленные здания.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Армия РФ снова обстреляла Торецк

Как сообщает Офис генпрокурора Украины, 11 ноября 2023 года российские захватчики нанесли новый мощный удар по Торецку, по предварительным данным, по артиллерии.

В ОГП отмечают, что вражеские снаряды попали в жилую застройку, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.

Под шквал вражеского огня попали два человека – 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, ехавший на велосипеде. Полученные ими телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, говорится в заявлении. Поделиться

Кроме того, отмечается, что в результате взрывов разбиты окна и двери жилых домов и хозяйственных построек, разрушены плиты перекрытия, изуродованы крыши и кровля.